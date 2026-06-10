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Cerca de 3,700 personas murieron en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí

Estos ataques se producen en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano pese al alto el fuego

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    Cerca de 3,700 personas murieron en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí
    Soldados israelíes inspeccionan la zona cercana al lugar de un incidente de seguridad en el que un hombre armado atacó a las tropas que operaban en la zona de Ramim Ridge, cerca de Margaliot, en la frontera norte de Israel con el Líbano, el 9 de junio de 2026. (EFE)

    El número de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano subió este miércoles a 3.696, mientras Israel continúa atacando con fuerza el sur libanés, sobre todo en el distrito de Tiro, y a la espera de nuevas negociaciones en Washington.

    "El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 10 de junio es el siguiente: 3,696 mártires y 11,413 heridos", informó en su comunicado diario el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

    La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de ataques contra Tiro y sus alrededores que causaron hasta el momento 15 muertos y 15 heridos, mientras que otras dos personas murieron en Sidón, elevando hasta 17 la cifra de fallecidos esta jornada.

    • Además, el Ejército israelí bombardeó otras localidades del sur del país, entre ellas Qalila, Mansouri, Zibqin, Tayr Harfa y la zona de Wadi Hassan.

    En Deir Mimas, varios proyectiles impactaron en el jardín de una vivienda y en las afueras de la localidad, cerca del río Litani, sin causar víctimas.

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    Estos ataques se producen en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo y pese al alto el fuego.

    El Líbano e Israel acordaron de nuevo la semana pasada un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

    No obstante, ambas partes tienen previsto una ronda de contactos prevista para el 22 de junio en Washington con mediación de Estados Unidos para buscar un acuerdo integral, un escenario difícil de vislumbrar. 

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