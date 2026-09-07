Según el OIEA, todo indica que Siria tuvo intenciones militares con su programa nuclear

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que todo indica que el anterior régimen de Siria, bajo el derrocado Bachar al Asad, desarrolló un programa nuclear con intenciones militares. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que todo indica que el anterior régimen de Siria, bajo el derrocado Bachar al Asad, desarrolló un programa nuclear con intenciones militares.

En ese contexto, el responsable de la agencia nuclear de la ONU calificó como "histórica" la política de apertura del nuevo Gobierno de Siria para esclarecer las actividades nucleares del país.

"No puedo juzgar las intenciones, pero está muy claro que estas actividades, en primer lugar, no fueron declaradas", dijo Grossi ante la prensa en Viena, en referencia al reactor en la provincia oriental siria de Deir al Zur, destruido por la aviación de Israel en 2007.

"Dada su configuración y las características técnicas de ese tipo de reactor, sabemos que se trata de un reactor muy eficiente en la producción de plutonio, un material que podría utilizarse directamente para la fabricación de armas nucleares", agregó el director general.

"Por supuesto, eso nunca se declaró, siempre se negó. Las intenciones no se pueden juzgar, pero esa es una preocupación de proliferación muy seria", concluyó Grossi.

Visitas y verificaciones

El nuevo Gobierno sirio, encabezado por Ahmed al Sharaa, accedió el año pasado a permitir visitas y verificaciones del OIEA en sus instalaciones nucleares.

Según un reciente informe del OIEA, el programa atómico sirio estaba compuesto, entre otros elementos, por un reactor nuclear en construcción, una planta de fabricación de combustible y un almacén para combustible y sus desechos.

La Junta de Gobernadores del OIEA, su órgano ejecutivo, celebra desde hoy su reunión de otoño, centrada en la situación atómica en Siria, Irán y Ucrania, entre otros temas.

En 2011, la Junta determinó que Siria estaba incumpliendo sus obligaciones nucleares, algo que Al Asad nunca llegó a resolver.

No fue hasta junio de 2025, tras una reunión de Grossi con el propio Al Sharaa, cuando el OIEA recibió finalmente el visto bueno para acceder sin restricciones a lugares relevantes para aclarar las antiguas actividades nucleares del país árabe.

"La opción de la transparencia es fundamental para que Siria haga avanzar su economía, para restaurar sus vínculos políticos, económicos y de otro tipo con la comunidad internacional", destacó Grossi hoy tras abrirse la nueva sesión de la Junta de Gobernadores del OIEA.

De esta forma, prosiguió, Siria está finalmente "en cumplimiento con sus propias obligaciones internacionales asumidas voluntariamente".

"Tras un pasado poco claro, ahora ha cambiado. (Eso) tiene muchísimos méritos y creo que eso tal vez podría dar que pensar en otros lugares", concluyó Grossi tras ser preguntado sobre Irán, cuyo programa nuclear sigue siendo objeto de disputa y conflicto desde hace un cuarto de siglo.