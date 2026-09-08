El Líbano despide a doce víctimas entre edificios destruidos por los ataques israelíes

La localidad de Kfar Ruman, en el sur del Líbano, despidió a los doce muertos, entre ellos dos menores, de los ataques israelíes durante la madrugada del lunes, en una nueva escalada pese al alto el fuego acordado en junio, que Israel justificó como respuesta a dos acciones atribuidas al grupo chií Hizbulá contra sus tropas. ( EFE/ EDGAR GUTIÉRREZ )

La localidad de Kfar Ruman, en el sur del Líbano, despidió este martes a los doce muertos, entre ellos dos menores, de los ataques israelíes durante la madrugada del lunes, en una nueva escalada pese al alto el fuego acordado en junio, que Israel justificó como respuesta a dos acciones atribuidas al grupo chií Hizbulá contra sus tropas.

Los féretros llegaron esta mañana a una de las calles principales de la devastada ciudad de Kfar Ruman, ubicada en el distrito de Nabatieh, donde una multitud esperaba en silencio a ambos lados de la carretera para recibirlos.

La mayoría de los féretros estaban cubiertos con la bandera libanesa, mientras que dos de ellos llevaban también la de Hizbulá y otro, la de la Asociación Islámica 'Al Resala', a la que pertenecía el paramédico fallecido, según pudo comprobar EFE en el lugar.

En total, fueron trasladados once féretros y el cuerpo de una menor envuelto en telas y cubierto con la bandera libanesa, que fue llevado en una camilla, hasta la calle principal y desde allí comenzó el cortejo fúnebre hacia el cementerio.

Antes de entrar al camposanto, los cuerpos fueron colocados juntos en el suelo, en una larga fila, mientras los presentes recitaron una oración antes de volver a levantarlos y continuar el camino hacia el lugar donde serán enterrados entre el llanto de las mujeres.

Huellas de los bombardeos

Durante el traslado, se pude ver las huellas que dejaron los bombardeos israelíes en Kfar Ruman, donde varios edificios han quedado destruidos y se observan restos de las viviendas y otros inmuebles afectados por los ataques, e incluso parte del cementerio también resultó dañada.

"La ciudad está siendo testigo de un crimen atroz como consecuencia de la brutal masacre israelí, y los residentes de Kfar Ruman exigen una intervención urgente para protegerlos a ellos, a sus hijos y a sus hogares de este bombardeo directo", condenó el teniente de alcalde de la localidad, Nour el Din, en declaraciones a la prensa local.

Los ataques israelíes alcanzaron durante la madrugada del pasado lunes un edificio residencial de tres plantas en Kfar Ruman, y provocaron el derrumbe de la estructura sobre sus residentes.

El impacto causó la muerte de once personas, entre ellas cuatro mujeres y dos niños, varios de ellos miembros de una misma familia, además de dejar ocho heridos, incluidos tres menores y un paramédico que acudió al lugar tras el ataque.

Mientras, en un ataque simultáneo, un dron israelí tuvo como objetivo un vehículo en la misma localidad y dejó un paramédico muerto y otros dos heridos, todos miembros de la Asociación Islámica 'Al Resala', según informó ayer el Centro de Emergencias del Ministerio de Salud, recogida por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Respuesta a ataques de drones

El Ejército israelí justificó los bombardeos como respuesta a dos ataques con drones atribuidos a Hizbulá contra sus tropas, en una nueva ofensiva que se ha recrudecido pese al alto el fuego acordado en junio entre Israel y el Líbano, que había reducido los enfrentamientos.

Una intensificación que se produce en un momento en que las negociaciones entre ambos países, mediadas por Estados Unidos, sigue siendo frágil y atraviesa una fase de estancamiento pese a los contactos mantenidos en los últimos meses para avanzar en el acuerdo marco alcanzado a finales de junio de 2026.

Esto implica la retirada gradual de tropas israelíes del sur libanés a cambio de condiciones ligadas al desarme de Hizbulá.

Los continuos ataques israelíes han lastrado ese proceso y, por el momento, no se ha fijado una nueva ronda de conversaciones, mientras las familias libanesas continúan llorando a sus muertos.