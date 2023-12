Israel intensifica su ofensiva militar en el sur de Gaza

Los medios de comunicación palestinos informan este lunes por la mañana de que el ejército israelí ha atacado varias localidades de la Franja de Gaza a lo largo de la noche. Los objetivos fueron la ciudad de Gaza, Jabaliya en el norte, Deir Al-Balah en el centro y Jan Younes en el sur. En esta ciudad, el portavoz de Unicef describe una noche de terror.

Tras intensos bombardeos durante toda la noche, el ejército israelí ha anunciado que extiende sus operaciones terrestres a toda la Franja de Gaza, tanto al norte como al sur.

Los primeros tanques israelíes se encuentran ya muy cerca de la ciudad de Jan Yunes. Según un portavoz israelí, los tanques ya están operando contra objetivos de Hamás.

Según los medios de comunicación israelíes, se espera que las operaciones terrestres se amplíen en este sector en los próximos días. Este lunes por la mañana, el ejército sigue ordenando a los residentes de varios barrios de Jan Yunes que se marchen a zonas seguras.

Para el jefe del Estado Mayor israelí, las operaciones llevadas a cabo en esta región no serán "menos potentes" que las del norte. Otros objetivos anunciados para las próximas 24 horas son el campo de Jabaliya y el barrio de Shejaiya, dos bastiones de Hamás donde los combates podrían ser especialmente violentos.

Esta mañana, Hamás informó de que varias personas habían muerto en un ataque contra la entrada del hospital de Kamal Adwan, en el norte de Gaza, y habló de una "grave violación" del derecho internacional humanitario.

"Noche de bombardeos incesantes"

El portavoz de Unicef, James Elder, que se encuentra actualmente en la ciudad de Jan Yunes, en el sur de la Franja de Gaza, describió una "noche de bombardeos totalmente implacables" en una nota de voz publicada en X.

"No puedo dejar de pensar en los 1.8 millones de personas que viven en el sur de la Franja de Gaza", dijo. "No creo que hubiera más de cinco o diez minutos durante la noche, y realmente no dormí, sin que algo sobrevolara el cielo o el cielo se iluminara", agregó.

Israel dice que no intenta sacar a nadie de los territorios palestinos

Hace unas semanas Israel pidió a los gazatíes del norte que se desplazaran al sur antes de bombardear la zona. Ahora bombardea también el sur, convirtiendo la Franja de Gaza en una ratonera. Ante este panorama, ¿dónde encontrar refugio para escapar de las bombas?

El ejército israelí aseguró este lunes que no está tratando de obligar a los palestinos a marcharse a Egipto, aunque reconoció su "difícil" situación en la asediada Franja de Gaza.

"No estamos intentando evacuar a la gente de allí", declaró el lunes a los periodistas su portavoz, Jonathan Conricus. "Egipto ha dejado muy claro que no quiere eso", añadió. "No buscamos desplazar a la población de forma permanente", insistió. "Hemos pedido a los civiles que evacúen el campo de batalla y designado una zona humanitaria específica dentro de la Franja de Gaza", dijo, refiriéndose a la zona costera de Al-Mawasi.

"Somos plenamente conscientes de que el espacio y el acceso son limitados, por lo que es crucial obtener el apoyo de las organizaciones humanitarias internacionales para ayudar a establecer infraestructuras en la zona de Al-Mawasi", explicó.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se mostró alarmado el fin de semana por el hecho de que cientos de miles de gazatíes estuvieran "confinados en zonas cada vez más pequeñas" en el sur del territorio. "No hay ningún lugar seguro en Gaza", afirmó.