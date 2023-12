Muere el diputado turco que sufrió un infarto al anunciar "la ira de Alá" contra Israel

El diputado islamista Hasan Bitmez ha muerto hoy en un hospital, dos días después de tener un infarto en el Parlamento mientras advertía de que Israel sufriría la "ira de Alá" por sus bombardeos contra civiles en Gaza.



La muerte del legislador opositor, del partido Saadet, fue anunciada por el propio ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, quien indicó que el estado de Bitmez comenzó a deteriorarse la pasada noche.



Bitmez, de 53 años, sufrió un colapso cuando estaba dirigiendo un encendido discurso en el pleno del Parlamento turco, en el que denunció lo que calificó de "atrocidades" de Israel por sus bombardeos en Gaza en castigo a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.



"Quizá podáis esconderos de nuestra conciencia, pero no de la historia... No escaparéis a la ira de Alá", dijo antes de colapsar y caer al suelo.



El diputado era muy crítico con Israel y con el partido islamista AKP del presidente turco, el también islamista Recep Tayyip Erdogan.



Antes de desfallecer había criticado también al AKP al considerar que no está haciendo nada para detener la guerra entre Israel y el grupo islamista radical Hamás, salvo condenar a Israel de forma meramente retórica.