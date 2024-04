¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Irán en su escalada contra Israel?

El miércoles, el guía supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, reiteró públicamente sus amenazas a Israel tras un ataque que mató en Siria a siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Teherán, incluidos dos generales, a principios de este mes. La pregunta es de qué manera y con qué magnitud la República Islámica responderá.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el miércoles que Israel iba a ser "castigado" por el ataque en que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Teherán, incluidos dos generales. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió al ministro de Exteriores de China y a otros homólogos que utilicen su influencia para disuadir a Irán de atacar a Israel, en lo que puede ser una escalada que escape de control. La embajada estadounidense en Israel restringió los desplazamientos de sus diplomáticos "hasta nuevo aviso".

"Jamenei ha dicho muy claramente que esta vez iban a tomar una acción concreta y que iban a ser iraníes, que no iban a ser proxys, que no iban a ser aliados. Pero tampoco queda muy claro que a Irán le convenga entrometerse a una guerra directamente con Israel", explica a RFI Luciano Zaccara, profesor del Instituto de estudios del Golfo en la Universidad de Catar.

"Irán sabe a ciencia cierta que una vez que empiece, Israel responderá y también Estados Unidos responderá, porque ya lo ha dicho también en muchas ocasiones, que la defensa de Israel es prioritaria para Estados Unidos. Los cálculos de costo-beneficio que podrían hacer los iraníes en principio es que por ahora no atacarían directamente y seguirían o intentarían seguir con algún tipo de acción indirecta, como lo ha habido hasta ahora", estima.

"Irán también tiene una capacidad de disuasión importante, capacidad militar mucho más grande que Siria, que Líbano. Por supuesto. Es un Estado que ya ha demostrado que tiene capacidad de movilización de otras fuerzas. También Irán puede movilizar los hutíes, que han decidido empezar un ataque por su cuenta, incluso en contra de naves británicas y estadounidenses en el Mar Rojo. Puede movilizar a las milicias iraquíes. El tema es que no los puede movilizar 100%. Tiene una capacidad limitada de movilización, pero eso le da una disuasión bastante importante. Cuando Estados Unidos, Asesinó a Soleimani, no le quedó otra a Irán que hacer algo y respondió de una manera [lanzando misiles a bases estadounidenses en Irak sin provocar muertos, nota del editor] que, bueno, todo el mundo entendió que era uno por uno y ya está. No entramos más en n una escalada que nos complica a los dos", agrega.

Para Hasni Abidi, Director del Centro de Estudios e Investigación sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo (Cermam) de Ginebra, Irán calibrará su respuesta. "Los iraníes siempre nos han acostumbrado a un cierto cálculo, tanto del tiempo como del espacio. Su moderación es legendaria. Eligen los lugares, pero también el tiempo. Generalmente, la respuesta es proporcional a la pérdida. Lo vimos con el asesinato del general Qassem Soleimani en Irak. Los iraníes dieron entonces luz verde a todas las milicias de la región, especialmente en Irak, para tomar represalias", señala a RFI.

Luego está la cuestión de la impunidad. Si los iraníes no reaccionan ante la pérdida sufrida en Damasco, la credibilidad de la Guardia Revolucionaria iraní está en juego. Y nada impediría a Israel, la próxima vez, atacar objetivos directamente en suelo iraní", recalca.

"Es más, esta expectativa ya es una respuesta por parte de Irán. Está provocando un importante compromiso estadounidense. Estados Unidos está pidiendo a todos sus aliados en la región que intervengan y pidan a los iraníes que trabajen por la desescalada. También hay tensión en Israel", añade.

Entre tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, habló el jueves con su homólogo israelí, Yoav Gallant, quien le dijo que un "ataque directo iraní requerirá una apropiada respuesta israelí contra Irán".

Ambos "conversaron sobre la preparación para un ataque iraní contra el Estado de Israel", dijo el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado, y añadió que Gallant "enfatizó que el Estado de Israel no tolerará un ataque iraní en su territorio".