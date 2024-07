El Gobierno de Venezuela y ex canciller de Brasil se reúnen para evaluar proceso electoral

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó este viernes que se reunió, en Caracas, con el excanciller de Brasil y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, donde discutieron -dijo- sobre la relevancia de los comicios presidenciales del domingo, así como del "ambiente de paz" que hay en la nación caribeña.



"Recibimos a Celso Amorim, asesor para Asuntos Internacionales de Brasil, quien arribó al país para acompañar el proceso electoral del 28 de julio. Durante una reunión cordial, discutimos la relevancia de estos comicios y el ambiente de paz que se respira en Venezuela", señaló Gil en X, donde compartió un breve vídeo del encuentro.



Asimismo, dijo que abordaron la "impecable organización" del proceso de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que destacó como uno de los "más transparentes y seguros del mundo".



"Aprovechamos para discutir los grandes desafíos de transmitir información veraz en base al respeto absoluto de la legislación venezolana", añadió.



El lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó que se "asustó" cuando su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que si pierde las elecciones del domingo, habrá "un baño de sangre".



"Me asusté con esa declaración", dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en la que reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle que "si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático".

Lula agregó que, en democracia, "el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre", y que "Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones".



Entretanto, Maduro aseguró el martes que la advertencia sobre que habrá un "baño de sangre" si pierde las elecciones fue una "reflexión" y -añadió- que si alguien se asustó por esta declaración que "se tome una manzanilla".



"Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo, y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta, aquí no viene (Javier) Milei", dijo el mandatario en un acto de campaña transmitido por el canal estatal VTV.