Presidente de Ecuador exige transparencia en las elecciones en Venezuela y respeto a los resultados

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, demandó este viernes "transparencia total" en las elecciones convocadas para este domingo en Venezuela y manifestó su preocupación en que "las figuras recalcitrantes de la vieja política quieren perpetuarse en el poder, quieren mantener a esta próspera nación secuestrada y alienada del mundo".



En un mensaje publicado a través de las redes sociales, Noboa hizo también un llamamiento al oficialismo para el cese de las hostilidades contra la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y para que respete los resultados de estos comicios convocados para el domingo.



"Es imperativo que estas elecciones se lleven a cabo con total transparencia y libertad. La voluntad del pueblo es sagrada y quienes no resulten favorecidos en las urnas deben respetar ese mandato y retirarse del poder. Venezuela merece una elección libre y justa, que refleje la verdadera voluntad de su pueblo", sostuvo Noboa.



"Venezuela se encuentra a las puertas de un momento histórico. Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre, sin presiones y en un ambiente democrático, digno de un pueblo como el venezolano", añadió.



El mandatario ecuatoriano señaló que "las elecciones deben ganarse con valentía y un genuino compromiso con el país, no mediante amenazas o coerciones".



"Se debe respetar la memoria histórica de una nación que ha enfrentado y superado la pobreza y el abandono. Estas elecciones deben ser una manifestación de amor y respeto por la patria, no un medio para satisfacer deseos de poder", advirtió el gobernante.

"Aquellos que intentan aferrarse al poder, en contra de la voluntad popular, buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupción, la pobreza y la inequidad social y económica, poniendo sus intereses personales por encima del bienestar de millones de sus compatriotas", agregó Noboa, un empresario de 36 años que se convirtió en 2023 en el jefe de Estado más joven de Latinoamérica al ganar las elecciones generales extraordinarias de Ecuador.



El presidente de Ecuador recordó que la democracia "es el mecanismo que permite a los ciudadanos participar en las decisiones que afectan a sus vidas, garantizando que sus voces sean escuchadas y respetadas". "Eso es lo mínimo que merece Venezuela, lo mínimo que merece nuestra región", apostilló.



Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la dirigente María Corina Machado fuera inhabilitada y que lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.



El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.



En Ecuador residen actualmente 477,000 venezolanos que son parte de los 7.7 millones que han salido de Venezuela en los últimos años, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada en conjunto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).