Familiares de Andreea revelan situación de violencia que vivió con su novio

SANTO DOMINGO. La muerte de la joven de origen rumano Andreea Celea, de 21 años, el pasado sábado al caer de un hotel del sector Bella Vista, en esta capital, ha dejado muchas interrogantes, especialmente a su familia. Diario Libre comparte la entrevista pregunta respuesta realizada por la periodista Alicia Ortega a la madre de la joven, Anka Voicela. También participa la hermana de Andreea, Cezara Voicela.

AO: ¿Qué le piden en estos momentos a las autoridades? Porque sé que sienten gran preocupación por el caso.

Que investiguen bien todo, que sean imparciales, nosotros confiamos. Ya hay bastantes pruebas y todas muy incriminatorias y a medida que sigan investigando van a conseguir más y más. Tienen que investigar bien en el lugar que él vivía, tienen que investigar bien a la mamá, tienen que investigar bien todo, ustedes se van a sorprender con todo lo que van a ver.

AO: Usted nos habló el sábado de una relación muy tormentosa tóxica, y manipuladora...

Ellos se juntaron en el 2016. Nos enteramos de que él era violento cuando peleaban, él tiraba cosas por las ventanas, platos, vasos. La propia mamá de él me llamaba a plena noche para que fuera porque estaban peleando, que le habían informado los serenos. Yo iba a veces 11, 12 de la noche. Una vez tuve que llamar a mi hija para que llegara más rápido, pues yo vivía más lejos en ese entonces. Pero no la podíamos desprender de él.

Ahora, cuando ella tomó la decisión de romper la relación en septiembre del año pasado, para mí fue una felicidad el que ella volviera a la casa a vivir conmigo. Pensé habíamos terminado este calvario.

Pero la mamá de él se hacía su amiga y la intentaba persuadir siempre. Que si ven a la clínica, de hacerte un facial, de irse a la casa de ella, que si ella la adoraba, la amaba. ¿Cree que pudiera haber sido verdad con todo lo que pasó?

En el mes de mayo cuando ella adoptó una perrita, como Andrea amaba a los animales, mi casa está llena aún de animales que ella traía para sanarlos y adoptarlos. En la casa hay cuatro gatos, dos perros y la gran parte de ellos rescatados por Andreea en la calle. Y cuando ella trajo la última le dije que no podíamos con tantos animales en un apartamento. Luego Chantal le dijo que por qué no se mudaba para el apartamento donde Gabriel vivía antes. ¡una manipulación!

Andrea me decía que ellos no eran parejas, pero que ella le tenía piedad a él por ser como una víctima de la mamá.

Quizás no tengo coherencia, pero para mí todo es muy claro.

Yo fui la persona que identificó a mi hija. Mi hija murió muy infeliz. Mi hija no quiso morir. Yo sentí eso cuando la vi. Mi alma no tiene paz. MI hija amaba la vida.

¿Usted cree que una persona que se baña tres veces al día, que se pone tinte en el cabello, que se maquilla siempre, que es muy sociable, es una persona deprimida que quisiera intentar suicidarse como le han hecho ver a la prensa y a todo el mundo?

AO: ¿Actualmente, ella vivía con él?

No, ella vivía en el apartamento que era de él. El que Chantal, como amiga de ella, le alquiló para estar con los perros. Cuando se murió la perrita, ella regresó de nuevo a la casa porque dijo que la única razón para ella estar allá era que yo no aceptaba esa perrita.

Pero Chantal no la dejaba tranquila, era obsesivo, cada dos minutos la llamaba.

Ellos salían, se veían, pero según Andrea ya no eran novios, solo amigos. Pero creo que sí eran novios, solo que no tenía el valor para decirnos a su hermana y a mí. Porque sabía no lo íbamos a aceptar.

AO: ¿La orden de alejamiento que ella presentó, de cuando es? Ustedes estaban conscientes...

Del mes de julio de este año. Ella dijo que lo tenía que hacer porque se sentía amenazada, pues él la amenazó. De hecho, cuando se separaron me amenazó también a mí, pues me dijo que yo era la culpable de esta separación y que nos iba a matar a las dos. Yo no sé si hay alguna manera de recuperar los mensajes de su antiguo celular al celular de Andreea. Pero si investigan lo verán porque él lo escribió.

AO: ¿y el celular de Andrea ustedes lo tienen?

No!

El celular de Andrea está actualmente en manos de la policía y algo muy interesante es que él se llevó el celular, se lo llevó de la habitación. Cuando la policía lo apresó, una persona que trabaja en la clínica de la madre llevó el celular de Andreea.

Lo que no se dice es que la madre estaba informada de lo que pasó y fue la madre quien envió el taxista.

AO: ¿De que piso ocurrió?

Octavo piso

AO: Ella llega primero, ella está en el mostrador, lleva una llave blanca de una habitación y le hace una seña. ¿Usted sabía que iba a estar en el hotel? Por qué llevaba un bulto. ¿Que sabía usted?

La última vez que supe de ella fue el viernes a las ocho menos diez. Y me dijo que estaba buscando una habitación en un hotel para quedarse una noche y que estaba con él. Que lo quería ayudar porque el tenía este historial de violencia.

En las imágenes ella se ve nerviosa, molesta, incómoda, quizás había comenzado una discusión desde el carro. Él era una persona que no quería que se relacionara con su hermana, conmigo, con sus amigos Él formó una crisis una vez que Andreea venía a verme a mí y a su hermana y chocó contra un motoconcho y huyó del lugar. La madre convenció al chofer oficial de ella para decir que fue el que chocó al motorista. No se sabe, no fue declarado que fue Gabriel el que le pasó con el carro por arriba al motorista.

AO: ¿Esto cuándo fue?

El año pasado, 2017

AO: ¿Si usted dice que fue amenazada por escrito, por qué no lo denunció?

Porque Chantal estaba diciendo que su hijo no es así, que su hijo no iba a hacer nada. Y la verdad lo vi siempre tan poco hombre y a mi hija tan fuerte, que no lo hice.

Si mi hija hubiera estado consciente él no hubiera podido tirarla. Porque ella era fuerte, tenía mucha fuerza en los brazos.

Todos los que le pasamos por arriba a estas amenazas porque solo lo vemos por la televisión, en los periódicos, en las novelas. Pero háganle caso, denúnciala, luchen. Hubiera preferido encerrarla, para que no llegara que otra gente me la mate.

Si yo pudiera...

AO: ¿Sabe, o le han dicho en Patología (Forense) si tenía otras marcas en su cuerpo?

Yo la vi en forense, y le quiero comentar criminólogos que puedan investigar bien.

Yo vi a mi hija y estaba cubierta de acá a acá con algo. Sus rodillas estaban perfectas. Sus piecitos lindos... Yo le tocaba el pie. No tenía las rodillas rotas, no tenía las piernas explotadas. Cuando es un suicidio siempre se cae de pie, se explotan las rodillas. Ella no las tenía explotadas. El golpe grande fue en la cabeza. En la parte de atrás todo el cabello rubio era rojo, y la mandíbula estaba rota y los ojos tenían moretones grandísimos, simétricos, muy simétricos. No sé si por una caída eso es así, no soy especialista, por eso estoy pidiendo que investiguen bien, porque todo esto es lo que puede llevar a la verdad.

AO: Me han llegado algunos audios que su hija supuestamente le enviaba a un amigo hablando, quisiera ponerle estos audios para ver si usted reconoce su voz e identifica que es su hija la que habla (que no sea por mucho time por favor). Yo sé que es muy difícil, pero es importante saber si es ella.

Audio de Andreea

AO: ¿Ella te había narrado esos episodios a ti como hermana?

Ella me comentaba, Pero nunca lo vi en persona. Él era muy astuto, él se sabía comportar, pero sí estuve presente en la vez que mi madre contó que llamaron los vecinos y yo llegué primero. Mi hermana estaba encerrada y no quería salir. Ella salió cuando yo me acerqué a la puerta y le dije Andreea ven, tú te vas conmigo, Gabriel no está aquí, no te preocupes.

Ese fue el único incidente en el que pude estar presente. Pero sí me comentaba de sus relaciones pasadas que tenía también antecedentes de violencias. Me decía que él era muy celoso, que se incomodaba de cualquier cosa, que una vez un vecino le abrió la puerta por cortesía y cuando subieron al apartamento él le hizo una escena por haberle abierto la puerta.

Yo le decía Andreea deja esa relación, pero ella cayó en mano de una inteligencia manipladora por parte de la madre, porque la madre sabía cómo tenerla cerca, como manipularla.

AO: Cuándo puso la orden de alejamiento que pasó? ¿Hubo un seguimiento por parte de las autoridades?

Absolutamente nada. Ella tomó esa decisión porque le había amenazado con un cuchillo

Pero esa información yo la recibí ahora, ella no me contó. Yo la conozco porque soy su hermana. Ella pensaba que podía manejar esta situación, se creía bastante fuerte. No sé, tal vez no nos quería preocupar, involucrar. Y también supongo por la situación médica mía.

AO: Usted es sobreviviente de cáncer desde 2013: mastectomía doble

Cáncer grado 3b. Doble mastectomía radical

AO: ¿A qué se dedicaba Andrea?

Ella había terminado sus estudios y estaba indecisa en qué iba a estudiar. Terminó el bachillerato e iba a ingresar en veterinaria.

AO: ¿Terminó el bachillerato en tiempo normal?

A los 19, porque por mi situación del cáncer se atrasó.

AO: Entonces llevaba un año sin...

Trabajó en la clínica VIP, en Bávaro, trabajó en la casa. Ella habla perfectamente inglés, así que hacía traducciones.

AO: ¿No tiene acento ninguno?

Ella era dominicana. Arroz habichuela y carne era su comida preferida. Que más dominicana que eso!

Yo quisiera hacer una observación. Que muchos medios la han tildado como que ella era extranjera y que llegó hace nada al país. Ella era extranjera, pero si hablamos de orígenes, si hablamos de ella en sí, ella era dominicana. Ella llegó aquí a los cinco años de edad, y nunca volvió a vivir en Rumania. Solo fue en el 2016 para renovar documentos y demás.

AO: ¿Ustedes le dijeron a algún medio de prensa que ella se había desaparecido en algún momento, es cierto, o no?

Es cierto pero no de la manera que lo están ligando en este caso. Eso fue un ejemplo de adolescencia. Rebeldía. Se fue a una fiesta, me tenía miedo, y se fue a Juan Dolio a la zona donde creció a los 14 años, a casa de una amiga de la infancia, pero nada que ver con este caso.

AO: ¿Me dices que estaba con este muchacho desde 2016?

Sí, desde septiembre de 2016. Hasta diciembre fue una persona ejemplar. Pero cuando llegó la Navidad y él no quiso venir es que nos dimos cuenta que no era normal. Porque él delante de nosotros era una cara y después era otro. Era un muchacho que se expresaba bien... no sé si tiene doble personalidad...

AO: En algunos medios de comunicación se dice que lo capturó la policía, pero después salió que él se entregó?

Esa fue una información falsa de la Policía, él no se entregó. Lo vimos en la funeraria Blandino con su mamá con el mismo taxi de confianza que lo buscó en el momento de la huida. En el parqueo de la funeraria Blandino fue donde lo apresaron, y dice la Policía que la intención de él y la madre era pasar la frontera de Haití. Confirmado por la Policía Nacional. El fiscal me lo confirmó hoy.

AO: El vocero de la Policía me dijo a mí hoy vía telefónica que él se había entregado?

Eso no fue verdad, a él lo apresaron.

AO: ¿La preocupación de ustedes ahora es cuál?

(Hermana) Justicia, no solo por ella, sino por los feminicidios y esta situación. Irónicamente, hace un año hice un cortometraje, participé en un concurso en la UASD sobre violencia de género. Gané el primer lugar... y ahora me pasa esto. Ahora lo puedo entender mejor.

Entonces yo lo que pido es justicia tanto por mi hermana como para cualquier mujer que haya pasado y pasa por esta situación. Apoyo y justicia. Luchar es todo lo que puedo hacer por ella.

(Madre) Y también hacemos un llamado a las exnovias de él que tengan el valor y que se sumen, porque pudieron haber sido ellas.

AO: ¿Nunca pensó que su hija pudo haber terminado así?

Jamás, por eso me torturo. No tuvo tiempo de transmitir nada.

AO: Creen en la posibilidad de que sea suicidio?

No, desde que yo la vi supe que no. Su cara deformada así, como que tenía las cejas levantadas, la expresión de ella, sentí que ella no quiso morir.

AO: Usted lo ha visto a él desde lo ocurrido?

No

(Madre) Otra información que se está dando que no es correcta:

Andreea no murió en el lugar. Ella tenía signos vitales.

AO: Quien les dijo esta información?

Fue llevada a una clínica. Hay pruebas.

AO: A que clínica?

Clínica Real de la Rómulo Betancourt, en Bella Vista.

AO: Usted vive aquí?

Si, en Santo Domingo

AO: ¿A qué hora se lo dijeron a usted?

Yo me estaba preparando para el trabajo y me llamó la mamá del esposo de ella y me dijo: espérame que tengo que ir para tu casa, para entregarte algo. Yo me lo encontré bastante extraño, y pregunté por qué todo este misterio, qué pasa? Espérame!

Respondí no puedo, estoy atrasada. Vuelve y me llama y me dice ¿dónde estás? Estoy en el trabajo y cuando llego a la principal veo al mejor amigo de mis hijas. Lo abracé porque hacía tiempo no lo veía. Me dijo vamos que Andreea tuvo un accidente. Nunca pensé que era que había muerto. En el carro me llamó ella y me dice mami: tienes que ser fuerte, Andreea está muerta. No lo quise creer. Me parecía estarla viendo viva. Fue todo un complot porque no sabían cómo decirme.

Antes de la justicia confío en Dios y sé que esto diosito lo va a sacar!

AO: Usted se comunicó con la madre?

Desde que identifiqué a mi hija empecé a llamarla. Y no comunicaba, me daba como apagado, y luego se encendía. Una hora después de aparecer en los medios la entrevista que se me hizo me contestó y me decía que Andreea se había tirado en una crisis de celos, queriendo manipularme a mí. Esto es una mentira. Estaban organizando el plan.

Andreea lo encontró a él en la cama con un amiga de ella, en la casa de la mamá. Si hubiera querido suicidarse por eso, se hubiera suicidado el año pasado. Pero ella no es una suicida.

Esa fue la relación después de Andreea. Él se separó de ella cuando quiso volver con Andreea, pudieran informarse, pues el padre de ella rompió la puerta del apartamento de Gabriel para entrar por causa de su violencia. Ella se llama Keitlyn, no sé el apellido.

AO: ¿Su hija tenía algún tipo de adicción que usted sepa?

Ella era una persona muy alegre, sociable, solo fumaba cigarrillos. Era muy ocurrente, muy simpática. Era el corazón de la fiesta. Muy sensible, por eso la manipularon.

Ella sí decía que él era víctima de su madre porque ella lo maltrataba verbalmente, le hablaba mal, era controladora. Decía como que ella era la psicóloga de él. Pero todo esto pasó antes de la orden de alejamiento el 27 de julio, luego no sabemos realmente que pasó. Sí sabemos que la llamaba mucho.