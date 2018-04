Familiares de joven estrangulada por expareja acusan a la Policía de actuar con negligencia en apresar al homicida

SANTO DOMINGO. Los familiares de la joven Yareimi Féliz Rosa , de 19 años, asesinada por su expareja Alexander Sánchez, en diciembre de 2017 en el sector La Yuca de Naco acusan a la Policía Nacional de actuar con negligencia en la búsqueda del homicida.

A juicio de José Daniel Féliz, Martina Flete y José Daniel Féliz, padre, abuela y tía respectivamente de Yareimi, desde que Alexander Sánchez estranguló a la joven, madre de una niña de dos meses de nacida procreada por ambos y se fugó, es patrocinado en la clandestinidad por los padres de este. Alegan que esa situación es conocida por la Policía, que afirman sospechosamente no da muestra de buscarlo.

Afirman que desde el principio notaron que había una actuación poco diligente de la Policía, puesto que por más de una semana Sánchez se mantuvo enviando mensajes amenazantes a la familia a través de las redes sociales y a pesar de que en una oportunidad el rastreo de su teléfono celular lo situaba cerca del lugar del hecho nunca se hizo un operativo para apresarlo.

”Ellos (la Policía) no han vuelto más ni donde la familia, ni a su campo, ni nada, porque para ellos ya eso pasó, y no importa”, dice Esther Félix, quien expresa temor de que Alexander pueda cumplir la amenaza de muerte que hizo a su propia hija de 6 meses que es cuidada por la madre de Yareimi en un lugar no revelado para preservar su seguridad.

José Daniel Féliz sostiene que por gestiones propias lograron establecer que durante el tiempo que Sánchez tiene huyendo se ha radicado en distintos lugares de las provincias Sánchez Ramírez y Valverde, lugares donde no ha permanecido mucho tiempo, cambios de domicilios que dicen requieren de recursos que el prófugo no puede agenciarse.

Agrega que la postura de que los progenitores de Sánchez conocen su paradero se les ha reforzado en que su madre dijo ante la fiscalía que su hijo no se entregaba porque tiene temor, dejando entrever que se comunican.

Problemas psicológicos

Los familiares de Yareimi dijeron que muchos de ellos se han sometido a tratamientos psicológicos para superar las secuelas que ha dejado en sus mentes el suceso, que los ha hecho sentirse perseguidos y acosados.

Destacan que incluso vecinos del sector La Yuca les han manifestado que no salen del asombro y la consternación que les causó haber sido testigos del hallazgo del cadáver de Yareimi y enterarse de los espantosos detalles que se fueron revelando del hecho.

Preparan marcha

Preparan una marcha para el viernes 4 de mayo a las 5:30 de la tarde, partiendo de la calle Roberto Pastoriza en el propio sector La Yuca y que recorrerá tramos de las avenidas Tiradentes y Abraham Lincoln, hasta llegar a la avenida 27 de febrero, para llamar la atención de las autoridades y exigir que Alexander Sánchez sea apresado y sometido a la justicia.

José Daniel Féliz dijo que cuentan con el respaldo de muchas personas que se le han acercado a la familia para ayudarlos a desarrollar protestas pacíficas.

Asesinato de Yareimi

El 18 de diciembre de 2017 el país fue estremecido con la noticia de que Yareimi Féliz Rosa, de 19 años, se había convertido en otra de las más de 100 víctimas de feminicidios a nivel nacional.

La información se hacía más impactante a la medida en que se iban revelando detalles de cómo su novio de la joven, Alexander Sánchez, de 24 años, la convenció de ir a su casa ubicada en el sector La Yuca del ensanche Naco con el pretexto de entregarle dinero para la manutención de una hija de ambos, de dos meses de nacida.

El relato de los hechos registra que una vez allí, Sánchez cerro todas las puertas de la vivienda en que residía junto a su madre, ahorcó a su pareja, arropó el cadáver con una sábana, lo dejó en el lugar y se marchó a jugar baloncesto a una cancha cercana.

Horas después Alexander colgó el siguiente mensaje en la red social Facebook:” Mami, Papi, hermanas mías y allegados, Perdón por equivocarme, pero créanme personas del mundo, nunca jueguen con los sentimientos de alguien que realmente le quiere”. Desde entonces su paradero es un total misterio para las autoridades.