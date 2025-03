Ni tan raras

Se habla del hallazgo de tierras raras con un entusiasmo casi juvenil. Por el contrario, el sector minero ya operativo o en vías de serlo aguanta del gobierno un fingido desinterés y una opacidad que frena su desarrollo. Quiere los impuestos que paga pero no que le vean con él.

Las tierras raras no son tan raras, según explica estupendamente Ramón Alburquerque. Son abundantes. Lo que las hace tan especiales es la concentración de determinados minerales que contienen. Unos minerales que además tienen nombres como de mártires cristianos del Siglo 1: lutecio, lantano, neodimio, cerio, samario... Pero son indispensables en el Siglo 21 para no quedarse atrás. Literalmente: para no quedarse atorado en el Siglo 20.

Tienen las propiedades de conductividad del oro y alguna más que tiene que ver con la regulación de su imantación. Pero dejemos eso a los expertos...

Hacen posible la medicina más avanzada, que la tecnología vuele a velocidad supersónica y que Ucrania y Groenlandia sean de pronto indispensables.

La próxima guerra será por el agua, se decía hace unos años. Y eso valía para cualquier punto del planeta. Ahora hoy otro motivo (como si hiciera falta).

Si hace siglos Enrique de Navarra dijo aquello de "París bien vale una misa", las tierras raras ahora hacen a cualquiera tragarse las creencias y pasarse de bando. Incluso en el terreno de la ideología minera. Porque... si no dejamos que se explote el oro, ¿por qué nos entusiasmamos con los desconocidos?

La Historia de la Humanidad es la historia de la minería y de las migraciones. No es posible negar estas dos realidades que hoy vemos explotar ante nuestros ojos en tiempo real. Hay quien las ve como un problema y quien las considera una solución. Son las dos cosas, eso es lo complejo.