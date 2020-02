Buenas maneras en la crisis

El liderazgo político dominicano tiene que aprender a comportarse de otra manera. Una cosa es tener razón sobre un tema y otro comportarse con la seguridad de que se tiene.

Si los partidos tienen un pliego de condiciones que someter a la Junta no tienen que incluir amenazas “de no asistir” si no se les complace. La amenaza en todo caso, tiene que venir después, cuando ante la negativa de la otra parte, se justifique plenamente.

Sabemos que los temas electorales levantan muchas pasiones, pero ser líder es “mantener la calma bajo la presión”. Hay mucha gente que está jugando un doble juego porque no son demócratas sino extremistas, el verdadero liderazgo democrático camina siempre sobre valores de sensatez, cordura y ecuanimidad.

La Junta Central Electoral debe ser la principal interesada en escuchar lo que tienen que decir los partidos, pero ella tiene un mandato legal que cumplir y unas tareas que realizar que implican tiempo. Para las nuevas elecciones hay que imprimir millones de boletas, cotizar a diferentes empresas la impresión de esos materiales y repetir todo el proceso de empaquetado y entrega, para poner solo un ejemplo.

Los partidos deben ser los primeros interesados en que esta vez las cosas salgan bien. El que se sabe victorioso, para apuntalar su triunfo, y los demás porque el gran torneo viene en mayo. No lo pueden arriesgar todo en esta mesa.

Los partidos querrán auxilio económico de la Junta. La petición es razonable, pero la opinión pública no está de acuerdo con ello. Ya se ha gastado demasiado.