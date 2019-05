Cómo recuperar la confianza perdida...

El principal reto de la moderna democracia dominicana y latinoamericana en general, es cómo restaurar la confianza de los votantes en el sistema.

Esto no quiere decir que los ciudadanos no acudan a las urnas cada cuatro años, sino que en general desconfían de los políticos, no creen que el sistema los beneficia, están sujetos a la “caridad” de los gobernantes y siempre están bajo la tentación autoritaria.

¿Cómo recuperar la confianza si persisten graves desigualdades sociales, los gobiernos son menos transparentes y la impunidad y la corrupción son rampantes?

La primera dificultad radica en que bajo el velo del crecimiento económico, en nuestro país no hay un sentido de urgencia por parte de los políticos ni empresarios sobre la situación. “Gobierno, empresas, agentes sociales y todos hemos vivido con cierta capacidad de autoengaño como sociedad, sin querer reconocer el problema”, como ha dicho un académico español acerca de su país.

Entonces, para restaurar la confianza perdida hay que dar dos pasos previos: primero, reconocer la magnitud del problema y segundo, creer en nuestras posibilidades para salir de la crisis.

“Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social”, dice la CEPAL.

Se necesitan hechos, no palabras, para rescatar esa confianza perdida. Continuará