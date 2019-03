De aciertos y errores

Me parece que fue una buena jugada de Luis Abinader la creación de lo que ha llamado “Gabinete Presidencial”, un organismo para diseñar estrategias y allegar apoyos para su proyecto electoral, así como la firma de Lisandro Macarrulla, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), para encabezarlo.

La razón es sencilla: Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno tienen que darle carácter a su propuesta electoral. La gente tiene que confiar en que el partido tiene chance de ganar las elecciones y que tiene gente de peso, no solo políticos de larga data, que den credibilidad a la organización y a sus propuestas.

Por el contrario, me parece una jugada equivocada la actitud de los que apoyan la candidatura del expresidente Leonel Fernández de enfrentar de manera virulenta a los parciales del presidente Danilo Medina.

Si Leonel fuese el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a necesitar todo el apoyo del presidente Medina para ganar las elecciones, del mismo modo que Fernández tuvo casi que quebrar el país para lograr la elección del actual presidente. Por tanto, crear una barrera de animadversión entre ambos líderes y sus equipos solamente erosiona las posibilidades de Leonel de lograr el triunfo electoral.

Lo contrario no sería igual. Si Danilo logra finalmente imponerse no tendría muchas dificultades en unificar el partido a su alrededor no solo gracias al poder que le otorga el carácter casi imperial de la presidencia dominicana, sino porque arrearía toda la tropa de candidatos locales, bien aceitados, para llevarse la presidencia.

En mayo sabremos quién acertó y quién erró...