Si no miras, no ves

Puede resultar un término muy coloquial, abusadores. Pero es el calificativo que les aplica. Uno, por verter en el Ozama material para hacer un “relleno”. El otro, por enterrar y dañar con materiales de su grancera la tubería por la que llega el suministro de agua a Santo Domingo en primer lugar; en segundo, por no facilitar la entrada de la CAASD para repararla. ¡Hubo que litigar para lograrlo!

Pero si son abusadores (que lo son), más grave es entender que los demás (todos) estamos a merced de sus abusos. Si el periodista Adalberto de la Rosa no hubiera denunciado en este diario el relleno sobre el Ozama... ¿cuánto más hubiera tenido que crecer el terreno “ganado al río” para que las autoridades medioambientales y municipales se dieran cuenta de lo que ocurría? Y ahora que todo el mundo ha visto la barbaridad cometida... ¿cómo pueden decir que no tienen manera de sacarlo? De la misma forma que el culpable lo derramó, debería reparar su delito. La única opción inaceptable es que las autoridades digan que no pueden hacer nada. (¿Por qué en estos casos no se presenta al culpable ante la prensa?)

Por otra parte, el dueño de la grancera debe dar muchas más explicaciones que las que el director de la CAASD ha exigido. Complicado negocio, el de las granceras, siempre a un paso de los problemas. Ambientales y de los otros...

Los dos casos que escandalizaron la semana pasada a la opinión pública han ocurrido aquí, en Santo Domingo, en el radio de acción más inmediato de Medio Ambiente, ayuntamientos grandes, CAASD... con todo lo que esto implica.

No se ve lo que no se quiere mirar. En estos casos tan obvios y tan graves suele haber más dejación de funciones que desconocimiento...