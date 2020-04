Volver a la normalidad

En 2015 Bill Gates explicaba en una de las charlas Ted Talk (se puede escuchar en you tube) que el mundo no estaba preparado para una gran pandemia. Desde su Fundación, una de las batallas más largas y costosas ha sido su empeño en dotar de servicios sanitarios a los países más pobres, juntando a ingenieros y científicos a trabajar para inventar y fabricar un inodoro que no necesita agua.

En esas estaba cuando vaticinó que el mundo no estaba preparado para combatir y vencer una gran pandemia. Y tenía razón. Su deseo, ahora, es que el mundo se tome en serio el tema y sea capaz de prepararse para una emergencia sanitaria o ambiental con el mismo rigor y dedicación con que se prepara para la guerra.

Henry Kissinger también reflexionó en un artículo en Wall Street Journal. Su enfoque, como político y diplomático, es el de vaticinar unos cambios en el orden mundial que vendrá una vez pase la pandemia. Las reglas de juego habrán cambiado como cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín. La geopolítica, palabra que suena grandilocuente pero define nuestra vida diaria, se recompone por momentos.

El mundo, pues, será o deberá ser distinto.

Deberá superar una crisis económica que se vaticina peor que la de la Gran Depresión de 1929. Y tendrá que proteger unos procesos democráticos que en estas situaciones tienen a escorarse al totalitarismo. La misma gente que aplaude el manejo que ha hecho China de la epidemia no podría soportar un régimen dictatorial de partido único.

Saldremos de ésta. Miles de científicos e investigadores trabajan frenéticamente en la vacuna y en el tratamiento. Nuestra normalidad, aunque tuviera diferencias con la de enero y febrero, empezará cuando abran los salones.

No es broma, pocas cosas dan más idea de rutina y normalidad que la cita en el salón de belleza.