Citas a través de Centro Nacional de Visas

Si usted tiene todos sus documentos completos en el Centro Nacional de Visas, la espera para tener cita en el Consulado es larga. Hay que tomar en cuenta que el Consulado, salvo citas de casos que se depositaron de manera directa, se pasó más de un año sin dar un paquete de cita. Por supuesto, nos referimos a las residencias, visas de inmigrante, pero las visas de no-inmigrante tampoco están bien. Aunque si puede conseguir citas para ciertas citas de estudio y de trabajo, la entrevista más solicitada, la de B1B2, no está abierta. Haciendo proyecciones, se tomará más de 56 meses estar en la misma posición que al empezar la pandemia. Como habíamos anunciado, se está reclutando personal adicional, pero esto se toma bastante tiempo y no tendrá un efecto inmediato en la espera de citas.

Ciudadanía para niños

Si usted no califica para transmitir ciudadanía de los Estados Unidos para un hijo o hija, y no tiene un padre o madre que pueda asistir con su presencia física en ese caso, la última opción es la residencia. Esto así, porque primero debe obtenerse residencia y luego calificar bajo estas condiciones: Que el hijo o hija tenga menos de 18 años, que el padre o madre ciudadano de los Estados Unidos tenga la custodia legal del menor, que el hijo o hija entre con residencia (no de ninguna otra manera, ya que entonces no aplicaría para esta forma de transmisión de ciudadanía), y que el hijo o hija vaya a residir en los Estados Unidos con el padre o madre ciudadano de los Estados Unidos. Esto de residir ha ido cambiando con el tiempo, pero solamente para hacerse más difícil. Es necesario que la familia tenga planes definitivos de ir a residir en Estados Unidos, al menos por un buen tiempo para que no sea negada la solicitud de ciudadanía. Lo bueno de este método es que siempre puede intentarlo de nuevo cuando cumpla con los requisitos.