El problema del grupo es Danilo...

El animal se mueve en la espesura y se presiente detrás de la maleza, pero conviene no disparar pues podría perderse el tiro.

Lo de Amarante más o menos.

En líneas abiertas se entiende que la causa es Gonzalo y el supuesto apoyo de Danilo. Entrelíneas, sin embargo, asoman circunstancias.

Por ejemplo. El presidente no ha vuelto a reunirse con sus precandidatos, y primero les mandó a Peralta y después una representación de la OTAN que incluye a Carlito.

Ellos, y no solo Amarante, no creen que “dónde dos o tres se reúnan en mi nombre...” y quieren al Padre en presencia y no en espíritu.

Las encuestas que en principio fueron aprobadas como procedimiento adecuado, ahora se las considera una trampa de oso y algunos quisieran salirse del bosque. Una insurgencia desde cualquier punto de vista, pues si no con mediciones ¿cómo seleccionar el precandidato oficialista? Eso de ir todos a las primarias hasta el final parece locura, e igual de inconveniente que sea señalado de dedo por el jefe del grupo.

Gonzalo por tanto no es la cuestión, aunque sí preocupación. La cuestión es Danilo que no quiere hacerle coro a Ana Belén en Contamíname.