En el PLD repartieron premios y colita

La gestión del PLD no llegó con una escobita nueva de la que se dice barren bien, sino con un reloj que marca hora inglesa. La puntualidad es ahora nombre del Comité Político. Aunque no todos los compañeros se acostumbran a reunión de cinco y no de siete, como antes. La última se inició con 28 integrantes y terminó con 30 de 35.

Temo tomó en serio la presidencia y despacha todos los días y desde muy temprano. La situación anterior era un secretario general que no aparecía y un presidente imposible de ver. Incluso tiene un equipo que le asiste y Casa Presidencial con nuevo gobernador. Antes era Emigdio Sosa, que renunció, ahora Fernando Sánchez.

No se entiende que si dimitieron 12 titulares de secretaría se nombraron 19, y la razón es sencilla. Deben agregarse 3 que fueron creadas y que no funcionaban por falta de cabeza.

Además de que se corrigió la dualidad. Selman, por ejemplo, dirigía 2 y ahora 1. Montás, como presidente, deja Internacionales. Asuntos Legislativos de un Monchy fallecido va a manos de un Monchy Fadul, y Cultura, en ausencia de Natacha, Mary.

No todo es premio mayor, también colita.