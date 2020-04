Los políticos quieren aunque sea colita

Le conviene al Gobierno gestionar adecuadamente la crisis y no por elecciones que podrían estar en el limbo, sino por gobernanza.

No se eligen autoridades para los tiempos buenos, que no necesitan gerencia, sino para los malos. Para evitar derrotas anticipadas.

Hasta ahora van bien los muchachos doquiera se desempeñen, incluyendo los agentes que salen a las calles, cuya arbitrariedad se aplaude. Aunque tanta eficiencia, esa sobrada eficacia, les va a traer problemas pues la población, acostumbrada a sentirse cuidada, no querrá volver a la antigua situación.

Al desenfreno, descontrol en barrios en que no valía ley, ni justicia, ni policía. Ese camine... no me empuje... camine... era desconocido hasta que los arcángeles llegaron a Sodoma y dieron su pasadita por Gomorra.

Ante el fuego y el azufre del cielo todo desacato se torna imposible.

Si el actual laberinto termina en arcoíris, y al final del arcoíris hay un tesoro, será del Gobierno y de quienes lo acompañan en su esforzada empresa.

El fracaso es huérfano de madre, de padre, y no tiene abuelos. Con razón la política pide participar, quiere por lo menos colita.

Un santo con devoción inusitada.