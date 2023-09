Padres en la escuela

La Federación de Padres de la escuela Activo 20-30 de Haina ha decidido acudir al Tribunal Superior Administrativo para impedir que la filial de la ADP abandone las aulas. Los maestros no acudieron a dar clase la primera semana, se presentaron la segunda y volvieron a ausentarse la tercera.

No es la primera vez que los padres de alumnos abandonados por sus profesores deciden tomar cartas en el asunto y pedir justicia. La presencia de las asociaciones de padres es todavía débil y tímida en la mayoría de los planteles, pero son ellos los que podrán lograr el cambio.

No va a ser con el 4% ni con la ADP, ni con los gobiernos. Si no lo han logrado hasta ahora, no lo van a a hacer en u futuro próximo.

Pero los padres de los alumnos del sistema público de educación sí pueden hacer que las cosas mejoren. Con exigencia, con presión. El futuro de sus hijos dependerá de la calidad de la educación que reciben y como los padres de esta escuela , tienen herramientas legales que les facultan para tomar la iniciativa. Es el futuro de sus hijos, pero también es el de todos.