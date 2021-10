Las autoridades de Boca Chica no deberían recurrir a la negación. Si las informaciones del equipo del Gabinete del Agua sobre la contaminación de sus playas son exageradas, bastaría con hacer un análisis imparcial y refutarlas. No es la primera vez que se habla del problema. Se sabe, también, que la falta (no solo deficiencia) de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales es un grave problema en todo el país.

En las ciudades del interior que van creciendo a golpe de proyectos inmobiliarios pero sin plan de desarrollo urbano. En la capital y en los municipios de la provincia Santo Domingo. En los enclaves hoteleros y polos de desarrollo. No hay planificación y lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de muchos años, décadas, de no querer enfrentar, como les sucede a las autoridades de Boca Chica, la magnitud del problema.

La contaminación que recogen las aguas de este municipio viene de otras provincias. El este, el mayor polo turístico del país que aspira a tener 10 millones de visitantes y que tiene en el sector uno de sus principales motores económicos... no trata las aguas.