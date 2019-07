Salud e inmigración ilegal en la República Dominicana

Nuestro sistema de salud presenta serias debilidades, la principal de orden económico. La incapacidad de proveer un cuidado a la altura de las necesidades poblacionales permanece como una limitante en un país con restringidos recursos y donde la salud no ha tenido en ningún gobierno de las últimas décadas, la relevancia que merece.

Comparemos nuestras estadísticas

La maternidad, un segmento muy afectado

Hagamos lo justo

La solidaridad es parte integral del dominicano y jamás podríamos justificar la negación de servicios a una población vulnerable, sin embargo, la República Dominicana no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo sanitario de otras naciones, cuando las mismas estadísticas indican que la inversión per capita en salud no es suficiente para cubrir las necesidades de los dominicanos.

Es hora de que nuestras autoridades mejoren la distribución de nuestros escasos recursos en el área de salud pública. Nuestros ciudadanos merecen una mejor atención, no debemos ni podemos permitir que las directrices de cómo administrar de forma justa y equitativa nuestro presupuesto en salud, sean dictaminadas por naciones con mayores recursos y políticas migratorias restrictivas, donde sus ciudadanos jamás se les permitiría padecer deficiencias como resultado de una errónea redistribución de fondos hacia una población de inmigrantes que violan las leyes al estar de forma ilegal en el país.