La soberanía dominicana: Más que un principio, una responsabilidad compartida

Ser dominicano es más que un derecho adquirido al nacer; es un compromiso vivo con una historia de luchas, sacrificios y conquistas que nos han definido como nación. Desde 1844, cuando Juan Pablo Duarte y los trinitarios proclamaron nuestra independencia, quedó claro que la soberanía no es un regalo, sino una conquista que exige ser defendida y fortalecida. Duarte lo dijo con palabras sencillas, pero contundentes: "Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor". Ese principio, grabado en nuestra historia, sigue vigente hoy, llamándonos a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente libres.

La soberanía dominicana, consagrada en el artículo 3 de nuestra Constitución, establece que es "inviolable". Este enunciado no es solo un mandato legal; es un pacto moral que conecta a cada generación con los sacrificios de quienes nos precedieron y los sueños de quienes vendrán. Ser soberanos no es solo una cuestión de fronteras; es la capacidad de decidir nuestro destino, proteger nuestros recursos y garantizar que cada dominicano viva con dignidad. La soberanía no es estática; es una acción diaria que depende de todos nosotros.

La historia nos ofrece lecciones de cómo nuestra soberanía ha sido defendida con valentía y sacrificio. Durante la Guerra de la Restauración, un grupo de campesinos en la región norte se alzó en armas contra tropas extranjeras. José, uno de ellos, al ver el desánimo de sus compañeros, dijo una frase que marcó la diferencia: "Si retrocedemos ahora, traicionamos el futuro de nuestros hijos". Ese acto de valor, protagonizado por dominicanos anónimos, nos recuerda que la soberanía no es un concepto abstracto; es una responsabilidad concreta que trasciende generaciones.

Hoy, la soberanía no solo se defiende con machetes, sino también con decisiones que impactan directamente nuestra economía, nuestra cultura y nuestro medio ambiente. En un mundo globalizado, proteger nuestra soberanía alimentaria se convierte en una tarea fundamental. Producir lo que consumimos, apoyar a nuestros agricultores y valorar nuestros productos locales no es solo una necesidad económica; es un acto de patriotismo. Cada vez que compramos lo nuestro, reafirmamos nuestra independencia y fortalecemos nuestras raíces.

En el ámbito cultural, la soberanía implica preservar nuestras tradiciones y valores. Desde el merengue y la bachata hasta nuestras fiestas patronales, proteger nuestra cultura no solo es una cuestión de identidad; es garantizar que las generaciones futuras sepan de dónde vienen. Como dijo Joaquín Balaguer: "La nación dominicana es una creación espiritual, hecha de sacrificios y aspiraciones colectivas". Mantener viva esa espiritualidad es tan importante como cuidar nuestras fronteras.

Sin embargo, la soberanía también enfrenta desafíos internos. La desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades amenazan el bienestar de nuestra gente y, por ende, nuestra capacidad de actuar como una nación verdaderamente libre. Ser soberanos implica, también, garantizar que cada dominicano tenga acceso a una vida digna, a una educación de calidad y a un sistema de justicia que funcione para todos. La soberanía empieza en casa, en cómo gestionamos nuestro país y en las oportunidades que brindamos a nuestra gente.

Al reflexionar sobre el cierre de este año, recordemos que la soberanía no es solo una conquista del pasado; es una responsabilidad del presente. Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un país fuerte, justo y unido. Comprar productos nacionales, enseñar a nuestros hijos sobre nuestra historia, cuidar nuestros recursos naturales y exigir un gobierno transparente son acciones concretas que reflejan nuestro compromiso con la patria.

Porque ser dominicano no es solo un privilegio; es una misión. Una misión que nos invita a construir una nación donde todos podamos vivir con dignidad, justicia y esperanza. Que nunca olvidemos que la patria no se hereda; se construye día a día con el esfuerzo de quienes la aman. La soberanía es nuestra promesa colectiva, la llama que debemos mantener encendida para que las generaciones futuras encuentren en ella la inspiración y el orgullo de ser dominicanos.