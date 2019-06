Debate que nunca llega

En días recientes entrevisté para la televisión al presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Guillermo Julián, quien reveló que el grupo empresarial insistirá en un debate entre los candidatos presidenciales. Es loable la iniciativa, pero no va a lograr nada distinto a años anteriores porque en el país no hay tradición ni obligación al respecto. Un debate en República Dominicana siempre convendrá, y lo promoverá, al que no es un claro favorito. Mi consejo a la ANJE es de que persista con su propuesta, pero que lo haga con humildad y con buen juicio, y que no fuerce tanto al punto de que pueda aparentar que se adjudica el derecho a mandar en casa ajena y hasta a conducir la agenda nacional.