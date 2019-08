Demóstenes: la tapa al pomo

Temístocles Montás aseguró que no será honrado el acuerdo para que Demóstenes Martínez presida la Cámara de Diputados, con lo que valida mi punto de vista de que el sábado en el Comité Central del PLD primó la conveniencia, no la unidad. Solo cuatro días bastaron para que la realidad desmintiera, de la peor manera, esa fementida madurez, porque prolongar un año la presidencia de Camacho constituye una grosera provocación. Aunque sobren deseos, el sector Danilo debe aguantarse las ganas y no propinar un golpe artero que echaría definitivamente al zafacón, junto a la inmensa capacidad de soportarse que tiene su cúpula dirigente, el pragmatismo que caracteriza al PLD. “Volar” a Demóstenes potenciará la latente división.