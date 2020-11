La mujer lo tiene todo

Rechazar el maltrato a la mujer o hablar a favor de ella no es cosa de un día sino cuestión permanente, pero no me desdigo al no pasar por alto el 25 de noviembre pues de por medio están las hermanas Mirabal. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, consagrado por la ONU en 1996, y que tuvo como fuente de inspiración a nuestras tres heroínas, por lo que es una fecha especial. En honor a ellas y a todas las mujeres, transcribo el siguiente verso del poeta inglés John Gay: “Ella tiene una sonrisa para todas las alegrías/ lágrimas para todos los dolores/ consuelo para todas las desgracias/ excusa para todas las faltas/ súplica para todos los infortunios/ y esperanza para todos los corazones”.