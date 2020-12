En defensa del ahorrante de las AFP

La presente es para detallar la situación en que nos encontramos un sinnúmero de ciudadanos que llegamos a la edad de retiro con el nuevo plan de pensiones implementado a partir del 2003, plan que contemplaba inicialmente reconocer los aportes que los afiliados tenían acumulado en el antiguo sistema de Seguridad Social en el llamado Instituto Dominicano de Seguridad Social, para procurar sobre todo a quienes ingresaban como yo, a partir de los cuarenta años, reconocerle sus aportes.

Lamentablemente, el plan original fue cambiando y algunos de estas consideraciones no se incorporaron, el Estado nunca hizo un corte y un reconocimiento de las décadas de aportes al antiguo sistema, y cuando se fue acercando la fecha de retiro indicada en la ley, de sesenta años, lo que hicieron fue comenzar a realizar parches para solucionar la insuficiencia de fondos de los afiliados en edad de retiro. Uno de estos parches fue la Resolución 356-13 que definió como ingreso tardío a aquellos afiliados con 45 años de edad al momento de afiliarse en el nuevo sistema, la cual permitía la devolución total de los fondos acumulados en este sistema. El problema de ese parche, es que no contempló a un sinnúmero de afiliados que por tener más de cuarenta años, y por no cotizar además de manera continua, al momento de llegar a la edad de retiro, no contarían con fondos suficientes para dejar de trabajar, porque el monto a percibir de la pensión, sería muy bajo para retirarse, y la suerte de esos “ahorros” quedaría solo a expensas de una enfermedad catastrófica, o bien que el afiliado dependiese de la beneficencia de sus hijos o familiares, para completar el sustento necesario, o en último caso, la muerte, que traspasaría esos ahorros a los sucesores del afiliado.

Como usted puede observar, este esquema de retiro es inhumano, no es solidario, es discriminatorio, porque por edad de afiliación a los 45 años en adelante, sí permite la devolución de los ahorros, pero por un día menos en adelante, no, en vez de ser por tener insuficiencia de una cartera de fondo que permita un retiro digno. Igualmente, impide que ese afiliado reciba su pírrica pensión y siga trabajando, lo cual sería una excepción para poder sobrevivir y recuperar el dinero que obligatoriamente hemos aportado a las AFP.

Es algo totalmente indignante y contraproducente que al gobierno, sí se le permita usar en empréstitos los fondos de las pensiones acumuladas, mientras a los trabajadores afiliados, no. Lo cual me recuerda cuando tuve un seguro de vida en moneda extranjera, que en un momento dado, podía usar esos ahorros para tomar préstamos sobre los mismos, y cuando los necesité, los recibí con una pequeña penalidad. Hago este señalamiento, para demostrarle, que esos ahorros en la modalidad actual, no son nuestros, de los afiliados, sino de uso exclusivo de las AFP para seguir aumentando sus ganancias, y del gobierno, cuando necesita usar los mismos.

Es por todo lo anterior señalado que le hago esta carta para que usted inicie una cruzada a favor de los afiliados, sobre todo ahora en este difícil momento que nos ha tocado vivir, para variar esa Resolución 356-13, haciéndola extensiva a todos los afiliados que lleguen a la edad de retiro, y sus fondos sean insuficientes para asegurar una mensualidad que cubra por lo menos la canasta básica estipulada por el Banco Central, así como, el cumplimiento del reconocimiento de las décadas de trabajo, en el viejo sistema del IDSS, que solo pensiona a los trabajadores que cotizaban con salarios mínimos, mientras que los demás quedan totalmente excluidos.

Además queremos se ponga del lado de las mayorías y más necesitados iniciando una reforma integral al sistema de seguridad social dominicano, que en cierta manera, ha comenzado con su ambiciosos plan de cobertura al 100% de la ciudadanía al Plan de Salud Familiar a través de ARS SENASA, pero ampliando esto al cambio del modelo actual de negocio rentista de las AFP y ARS, a uno humano, solidario y que nos asegure a los dominicanos un retiro digno, acceso y cobertura a servicios de salud de calidad.