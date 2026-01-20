Crean un mapa para entender cómo afecta el cambio climático a las grandes ciudades

Se ha creado el primer mapa global que permite identificar y comparar áreas urbanas y sus entornos rurales en grandes ciudades para entender mejor cómo les afecta el cambio climático. ( FREEPIK )

Científicos de centros internacionales desarrollaron el primer mapa global que permite identificar y comparar áreas urbanas y sus entornos rurales en grandes ciudades para entender mejor cómo les afecta el cambio climático.

El avance, publicado en las revistas Scientific Data y npj Urban Sustainability del grupo Nature, es clave para analizar cómo el cambio climático afecta de manera específica a las megaciudades, donde vive una parte muy importante de la población mundial.

El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto internacional 'Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment', respaldado por el Programa Mundial de Investigación del Clima, cuyo objetivo es mejorar la modelización del clima a escala regional en todo el planeta.

La investigación, en la que colabora un equipo de investigadores del Instituto de Física de la Universidad de Cantabria (España), se centra en el fenómeno conocido como "isla de calor urbana", por el cual las ciudades suelen registrar temperaturas más altas que las zonas rurales que las rodean, informa la universidad en un comunicado.

Este efecto se debe a las características propias del entorno urbano, como los materiales de construcción, la disposición de los edificios o el diseño de las calles.

Como consecuencia, las ciudades tienden a retener más calor durante la noche, con diferencias de temperatura que pueden alcanzar varios grados respecto a sus alrededores.

Delimitación de áreas urbanas

El nuevo conjunto de datos, junto con el algoritmo desarrollado por el equipo, permite delimitar de forma objetiva las áreas urbanas y rurales de 41 grandes ciudades de todos los continentes, entre ellas Tokio, Buenos Aires y París.

El estudio también tiene en cuenta la influencia de la proximidad al mar, ya que las ciudades costeras suelen presentar un clima más suave, pues la brisa marina favorece la ventilación urbana y hace que la isla de calor sea menos marcada que en ciudades del interior.