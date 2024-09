Los continentes se volverán a unir y habrá un solo océano, según geólogo español

Los continentes volverán a unirse y habrá solo un gran océano global, asegura el geólogo español Javier Hernández-Molina, que presenta este martes sus investigaciones sobre los fondos marinos en un congreso que reúne a más de 1.000 investigadores y científicos en la ciudad italiana de Bari (sur).

"Los modelos demuestran que los continentes se van a ir uniendo progresivamente", muchos de los océanos actuales desaparecerán y habrá "un gran océano global", señala a EFE el experto que estudia la influencia de la circulación oceánica en la sedimentación marina desde hace más de 20 años.

Algo que a "escala humana no va tener una implantación obviamente a corto plazo", dado que se trata de un cambio durante largo periodo en escala geológica, aclara el científico del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, en la localidad española de Granada.

Un millón de años no es nada

La influencia de las corrientes oceánicas en el relieve oceánico "es muy grande", asevera el científico, al explicar que el patrón actual de circulación de las corrientes va de las zonas polares a las zonas ecuatoriales, un modelo "muy reciente" que terminó de formarse hace unos 2,5 millones de años.

"A lo mejor un millón de años suena muy largo para los que no son especialistas, pero realmente en escala geológica no es nada", explica.

Hérnandez-Molina ha analizado diversas cuencas oceánicas alrededor del planeta, como en Canadá, Sudáfrica, o Australia, a diferentes profundidades, desde fondos marinos cerca de la plataforma a 120 metros hasta cuencas oceánicas de 5,000, 8,000 o 10,000 metros.

Los depósitos que ha analizado son de diferentes épocas, desde el Jurásico hasta nuestros días, para así comprender la influencia de las corrientes marinas en el relieve oceánico tanto en el pasado como en el futuro.

Además, en estos estudios también se han analizado sedimentos emergidos a la tierra por la deformación tectónica en lugares como Chipre, Marruecos o Angola para "poder hacer un estudio más completo".

El 3D revoluciona la imagen de los océanos

Durante estas investigaciones se han realizado imágenes del fondo marino en 3D, que se podrán ver en el Congreso de Bari, con un sistema de ecosondas que envían señales acústicas y en base al tiempo que recorren en el agua determinan la profundidad y reflejan el relieve.

Esta técnica "está cambiando completamente la idea que teníamos de los océanos", subraya el geólogo, que ha impartido clases de geología sedimentaria en la Royal Holloway University de Londres.

"Se han encontrado recursos que son útiles para la humanidad", como yacimientos de gas y de petróleo, así como para introducir CO2, "algo en lo que ahora mismo las empresas están muy interesadas".

Hernández-Molina también se refiere a la influencia de la actividad humana en el clima y en las corrientes, con efectos a corto plazo, como por ejemplo "el calentamiento global antrópico", que "está cambiando el volumen de producción de las aguas profundas que se forman en el Ártico y el Atlántico".

"Esa masa de agua es uno de los elementos que enfrían el planeta y enfrían las cuencas oceánicas", asegura, al destacar que esto no es una hipótesis sino algo que está comprobado desde hace años.

"Se está generando menos agua profunda" y como consecuencia, los océanos cada vez son más ácidos, añade.

El geólogo español participa en el congreso nacional 'Geology for a sustainable management of our planet' en Bari, un encuentro con un efecto didáctico y divulgativo "sobre todo para los jóvenes que está estudiando la carrera o que está pensando en estudiar geología, o la gente curiosa".