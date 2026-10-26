Hallan en México huellas de tiranosaurios de hace 65 millones de años

Especialistas mexicanos identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de distintas especies que habitaron hace unos 65 millones de años el actual estado de Michoacán (oeste), informó este lunes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las pisadas se encontraron en el cauce de un arroyo de la localidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán, después de que vecinos avisaran al instituto de la presencia de huellas de "animales gigantes".

El investigador del INAH Raymundo Cervantes Barriga acudió al lugar y confirmó que se trata de huellas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande.

"Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río", apuntó el comunicado.

La evidencia indica, según los especialistas, que se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros.

De manera preliminar y por la morfología de las pisadas (tamaño, forma, número de dedos y profundidad), el paleontólogo las atribuyó a tres familias de dinosaurio: una carnívora de terópodos, de gran tamaño, de hasta 4 metros de altura, posiblemente, la de los tiranosáuridos, caracterizada por su huella de tres dedos.

Cervantes explicó que "estas especies vivieron hace 65 millones de años, durante el Cretácico tardío, cuando dicha región debió tener cuerpos de agua, donde los animales se acercaban a alimentarse".

Importancia científica

El INAH explicó en un comunicado que un equipo de especialistas del INAH comenzó las labores de documentación y registro del lugar, quedando aún grandes espacios por revisar, por lo que se prevé aumente el número de huellas.

"Todavía no se determina cuántas especies se vayan a identificar con los protocolos de estudio paleontológico, pero, en las primeras observaciones, esta variedad de huellas puede ampliarnos el conocimiento sobre muchos aspectos de los dinosaurios en México, como la locomoción, la dirección de su marcha y, con ello, la convivencia entre especies, el comportamiento y la morfología", añadió.

De igual manera, explicó que en México hay poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurio registrados ante el INAH, ubicados en los estados de Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

"Hay muchos sitios paleontológicos, pero pocos conservan evidencias con tales temporalidades. Este yacimiento se localizó en un área del país que enfrenta diversos retos sociales, por lo que un hallazgo así puede motivar a las poblaciones de la región, principalmente las infancias", finalizó. E