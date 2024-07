Advierten a los jamaiquinos de tomar en serio al poderoso huracán Beryl

Pese a que se proyecta que Beryl se degradará y llegará a Jamaica como un huracán de categoría 2 el miércoles por la tarde, el primer ministro Andrew Holness llamó a los jamaiquinos a tomar el sistema como una amenaza seria, pero sin entrar en pánico, informó el periódico Jamaica Observer.

"Es un momento para ser muy estratégicos y calculados en nuestro enfoque. Tenemos 48 horas para prepararnos. Dentro de esas 48 horas, muchas cosas cambiarán, pero [necesitamos adoptar] esta postura precautoria ahora porque es más fácil estar preparados cuando estamos de pie que cuando estamos en medio de un huracán, abatidos. Así que no estamos siendo excesivamente cautelosos, no estamos en modo de pánico", dijo el primer ministro en una conferencia de prensa en la Casa de Jamaica el lunes, unas horas después de que la isla fuera puesta en alerta de huracán.

Al mismo tiempo, el jefe del Servicio Meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, dijo que cuando Beryl pase como un huracán de categoría 2, según lo previsto, sus "vientos extremadamente peligrosos podrían causar daños extensos".

"No es algo para tomar a la ligera; no es algo para ser complaciente porque sigue siendo una situación seria y peligrosa", dijo.

Thompson afirmó que los mensajes clave promovidos por el Centro Meteorológico Regional son que se espera que Beryl se mantenga poderoso mientras se desplaza por el centro y noroeste del Caribe.

"Se espera que Jamaica anticipe los peligros relacionados con los huracanes —lo que incluye lluvias muy intensas, vientos muy fuertes y una marejada ciclónica devastadora. Y lo más crítico en este caso es que la actividad subiría por nuestra costa sur si el centro del sistema está al sur de nuestra costa. Por lo tanto, cualquier entrada, cualquier bahía a lo largo de la costa sur, está en riesgo de inundación por marejada ciclónica", dijo Thompson.

Señaló que todas las demás comunidades a lo largo de la costa sur estarían en particular riesgo de inundación por marejada ciclónica.

"Además, los deslizamientos de tierra son algo de lo que debemos tener cuidado a medida que el sistema se acerca. Se anticipa que la lluvia durante este evento será tremenda y por lo tanto debemos prepararnos para ello", dijo.

El lunes por la tarde, el propietario de Continental Weather Corporation y consultor meteorológico del Jamaica Observer, Alan Archer, dijo que los últimos modelos computarizados "muestran que el centro del huracán pasará muy cerca de la costa sur de Jamaica al atardecer del miércoles".

Archer también dijo que las condiciones en el centro y el oeste del Caribe podrían contribuir a una mayor reducción de la intensidad del sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/tapia.jpeg Efectos de Beryl en el Malecón de Santo Domingo. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

Mientras tanto, el primer ministro Holness imploró a los jamaiquinos en áreas propensas a inundaciones que estén preparados para evacuar.

"Si vives, particularmente, en áreas bajas comenzando desde el extremo más oriental de la isla —eso sería en cualquier lugar de Portland y St. Thomas, subiendo hasta el área de Manchioneal, recorriendo toda la costa— si estás en áreas en East Rural St. Andrew... por favor, vas a ser impactado así que toma las medidas necesarias. No puedo implorarte más de lo que estoy haciendo ahora. Te animo, por favor toma las medidas necesarias", dijo Holness.

Dijo que es crucial atender esta advertencia ya que tanto el Servicio Público de Jamaica como los bomberos han advertido que, en algún momento, sus servicios no estarán disponibles.

"Lo que significa que, para evacuaciones, respuestas de salud, servicios de emergencia, es posible que no tengamos aviones, botes, camiones de bomberos porque esos equipos podrían tener que ser asegurados durante el huracán. Así que esto significa que, como ciudadanos, deben evaluar la amenaza a su entorno inmediato y tomar la decisión correcta sobre la evacuación", dijo.

"Siempre es un tema sensible y delicado. Lo entiendo bien: la gente no quiere dejar sus propiedades; se preocupa por la seguridad. Pero lo más importante es tu vida. Así que te animaría, por favor, los servicios de emergencia no podrán operar en los momentos más intensos del huracán, e incluso justo antes, y podría haber incluso un retraso después. Así que te animamos, por favor asegúrate moviéndote a terrenos más altos, moviéndote a terrenos más seguros", agregó.

Holness señaló, sin embargo, que el gobierno no está considerando aún ningún toque de queda o limitación de movimientos. "Pero, a medida que nos acerquemos al momento y podamos evaluar la intensidad del huracán, tomaremos esas decisiones —y eso se comunicará", dijo.

Enfatizó que los ciudadanos han sido avisados con suficiente antelación para tomar las precauciones necesarias respecto al impacto inminente de Beryl, incluyendo asegurar un suministro adecuado de alimentos y agua —principalmente agua potable y alimentos enlatados que puedan durar tres días.

"También deben tener en cuenta que nuestro servicio de electricidad, y eventualmente el agua, se cortarán si la tormenta alcanza un umbral serio —y este es un movimiento precautorio por parte de nuestros servicios públicos, en muchos aspectos, para garantizar que no haya incendios o daños serios a su equipo, y por supuesto para preservar nuestro suministro de agua en muchos casos", dijo, añadiendo que los ciudadanos deben asegurarse de tener alguna forma de luz —linternas, velas o lámparas— y tener cuidado con las llamas abiertas.

También advirtió sobre el uso de generadores en interiores, que pueden ser peligrosos porque emiten un gas inodoro e incoloro —monóxido de carbono, "que podría simplemente acabar con una familia entera" si no se maneja correctamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/santiago.jpeg Lluvias en Santiago (ANEUDY TAVAREZ)

"Así que si tienen generadores, asegúrense de que estén afuera o [garanticen] que haya una salida para los gases de escape del espacio cerrado", dijo mientras también aconsejaba a los residentes asegurar techos y objetos fuera de la casa que podrían convertirse en proyectiles durante los fuertes vientos.

En cuanto a las preparaciones del gobierno, Holness dijo que la Agencia Nacional de Obras Públicas ha sido pre-movilizada para revisar desagües y canales críticos, "y estamos tratando de limpiar lo más rápido posible".

Holness advirtió, sin embargo, que incluso si todos los desagües fueran limpiados, es probable que varias áreas en Jamaica se inunden, dado que algunos desagües existentes no tienen la capacidad para manejar el aguacero, "así que tendremos inundaciones, y eso significa que deben proteger su espacio, tal vez con sacos de arena; asegurándose de que si están más bajos que las carreteras protejan las entradas por donde podría entrar agua".

Dijo que el gobierno también está haciendo los arreglos necesarios para garantizar que pueda responder después de que el huracán haya pasado.

"Estamos en contacto con el comercio para garantizar que tengamos suficientes suministros disponibles para que las personas puedan al menos tener acceso a alimentos y agua después de que pase el huracán", dijo, añadiendo que el país tendrá dos semanas de suministro de combustible disponible.

"Nuestros servicios de telecomunicaciones han estado invirtiendo significativamente en mejorar la resistencia de su infraestructura, y esperamos que se mantenga, pero si hay alguna interrupción o rotura, estamos buscando alternativas para garantizar que sigamos conectados —particularmente para entidades gubernamentales", dijo.

El Ministro de Gobierno Local, Desmond McKenzie, dijo que, una vez dado el visto bueno, los 870 refugios en todo el país serán activados.

"Los suministros de ayuda ya han sido asegurados, nuestros coordinadores de desastres de las parroquias están en estado de preparación, nuestros gerentes de refugios también están en estado de preparación", dijo.