La tormenta tropical Cristóbal se forma en el Atlántico sin peligro inmediato en tierra

La tormenta tropical Cristóbal se formó en el océano Atlántico, a medio camino entre Bermudas y el archipiélago portugués de Azores. ( IMAGEN PUBLICADA POR EL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS )

La tormenta tropical Cristóbal se formó este miércoles en el océano Atlántico, a medio camino entre Bermudas y el archipiélago portugués de Azores, y se prevé que avance hacia el este, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La tormenta aparentemente se disipará el jueves antes de tocar tierra y viene acompañada de vientos máximos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora (km/h).

El NHC precisó que Cristóbal se halla a 1,420 kilómetros de Azores, en un boletín emitido a las 11:00 hora del este estadounidense (15:00 GMT), y se dirige hacia el este a unos 41 km/h.

La gran distancia del ciclón de las zonas costeras llevó al organismo, con sede en Estados Unidos, a no emitir por el momento alertas en tierra.

Temporada de huracanes

Cristóbal es la tercera tormenta con nombre que se forma en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre.

Arthur fue la primera tormenta con nombre de la temporada, tras formarse el pasado 17 de junio frente a la costa de Texas y provocar fuertes lluvias e inundaciones en el sureste de Estados Unidos.

Un mes después, Bertha surgió en el golfo de México, acompañada de fuertes lluvias que afectaron al sur de Estados Unidos, incluidos los estados de Luisiana y Texas.

Además de Cristóbal, el NHC monitorea dos sistemas en el Atlántico, uno de ellos con una alta probabilidad de transformarse en un ciclón en los próximos días.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) rebajó el pasado 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico, al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.