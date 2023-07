"Reventón" causa pánico en San Antonio de Guerra

Un fenómeno meteorológico conocido como downburst o reventón ocurrió la tarde de este martes en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, generando pánico entre las personas que estaban próximas al lugar.

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, explicó a Diario Libre que un "downburst" o reventón es un fenómeno meteorológico que se produce en las nubes tormentosas por corriente de aire descendente, que cuando llegan al suelo generan una especie de remolino de viento.

En varios videos publicados en las redes sociales se muestra una especie de remolino de aire moviéndose mientras varias personas salen corriendo ante el fenómeno.

"Ese fenómeno tiene que ver es con corrientes de aire descendente. Había muchas nubes de desarrollo vertical, las nubes que nosotros denominamos nubes convectivas...esas nubes de desarrollo vertical, cumulonimbos, había una cadena de cumulonimbos, una familia, esas son nubes tormentosas. Entonces, dentro de esas nubes se producen corrientes de aire descendentes. Cuando esa corriente de aire descendente choca con el suelo, entonces se genera como una especie de remolino, como si fuera un vórtice, un remolino, y provoca esto que se generó ayer", indicó Ceballos.

No es un torbellino

Explicó que los "downbursts" o reventones se diferencian de los torbellinos, entre otras, en las situaciones en que ocurren.

"Si tú buscas la explicación de torbellino, te vas a dar cuenta que los torbellinos generalmente se producen en cielo despejado y nosotros no teníamos cielo despejado, lo que si tú ves las imágenes de la gente que grabaron videos, tú vas a ver que estaba muy oscuro, o sea, había muchas nubes tormentosas, estaba totalmente cubierto y había tormentas eléctricas, o sea, que se estaban produciendo ese tipo de nubes", agregó.

Indicó que downbursts es "como un estallido, o sea, esa corriente descendente de aire que se produjo dentro de la tormenta, chocó con el suelo y produjo ese remolino".

Velocidad de vientos

Del fenómeno registrado ayer en San Antonio de Guerra no se han reportado daños a personas.

En tanto Ceballos explicó que hay "downbursts" o reventones que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, generando daños.

"Se puede generar un remolino de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, por eso la gente piensa en tornado, pero no bajó en forma de embudo, como para tú decir que era un tornado, ¿tú me entiendes? O sea, que nosotros, para clasificarlo como tornado, tiene que darse unas condiciones que uno tiene que ir situ para verificar si fue un tornado, pero en realidad ahí no se vio la nube tipo embudo que se produce en el caso de los tornados", indicó.

Destacó que cuando se produce ese tipo de ventarrón todo lo que esté próximo al vórtice del sistema, o sea, el remolino, se va a alejar o se puede elevar.