FAO pide a República Dominicana unirse a iniciativa para combatir pesca ilegal

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, instó este jueves a la nación caribeña a adherirse al Acuerdo de Estado Rector del Puerto, concebido para combatir la pesca ilegal.

El representante de la FAO manifestó que este convenio, creado en 2009 y firmado por más de 60 países, "es un global para combatir la pesca ilegal y asegurar que nuestras aguas sean parte de un sistema internacional de manejo sostenible".

Castañeda se expresó en esos términos al participar en el "taller de formación sobre medidas de control de la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada", en donde informó que uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de la pesca ilegal.

Esto equivale a un costo anual de hasta 23,000 millones de dólares, "lo que afecta de forma significativa a las comunidades pesqueras que dependen de la pesca en pequeña escala para su subsistencia en países en desarrollo", de acuerdo con la agencia de Naciones Unidas.

"Es alarmante saber que uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de la pesca ilegal", dijo Castañeada durante el taller impartido junto a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca).

De su lado, el director ejecutivo de Codopesca, Carlos Then Contín, aseguró que República Dominicana está comprometido con aplicar el reglamento para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. "En eso trabajamos", precisó.

La pesca ilegal "es un desafío global que amenaza la sostenibilidad de los océanos y la seguridad alimentaria a nivel mundial", apuntó Castañeda.

Aboga por mayor consumo de pescado

La nación caribeña también debe aumentar el consumo de pescado, que actualmente es de solo 8 kilos por persona al año, mientras que la recomendación de la FAO es de al menos 20 kilos por persona al año para una dieta saludable, apuntó.

Castañeda exhortó a promover un consumo de pescado que provenga de una pesca responsable y sostenible, garantizando así una mejor nutrición.

Según Fish Safety Foundation, más de 100,000 personas mueren anualmente en actividades pesqueras legales o ilegales en el mundo.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca Indnr) también afecta a los constructores de embarcaciones y de redes, procesadores, fabricantes de hielo, pequeños y medianos comerciantes de productos pesqueros, quienes ven sus trabajo e ingresos reducidos, precisó el comunicado.