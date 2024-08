Ceara Hatton: "Mi principal aporte fue darle carácter al Ministerio de Medio Ambiente"

El economista Miguel Ceara Hatton sostuvo que el principal aporte que, a su juicio, deja su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente fue el darle "carácter y respeto" a esa institución, que le hubiera gustado seguir dirigiendo más allá del próximo 16 de agosto.

"Yo no tenía ningún problema (...) me hubiese gustado quedarme aquí. A mí me gusta el desafío y entendiendo la magnitud de este compromiso y del desafío que hay con el cambio climático, claro que sí (continuaría)", sostuvo el ministro, quien se define como un "soldado del desarrollo" que entiende las tensiones que se generan en el marco de la gestión ambiental. "Eso es tremendo", aseguró.

Referente a estas tensiones, citó el caso de aquellos proyectos que buscan ser desarrollados en espacios como las playas y que chocan con espacios que deben ser protegidos como humedales y manglares. "Yo entiendo la importancia del desarrollo, y lo he defendido, pero hay un equilibrio que mantener, porque a la larga estamos matando la gallina de los huevos de oro", sostuvo.

El ministro dijo sentirse orgulloso del esfuerzo de "dignificar el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Hay mucha gente comprometida y que han sentido que esta causa tiene doliente y que el ministerio es un doliente de esta causa".

Ceara Hatton manifestó que, por sus facultades legales, Medio Ambiente tiene un gran poder, al tiempo que recordó que durante años ha habido intentos de debilitar esa institución, algo que sentía que seguía presente, al igual que sentía el respaldo del presidente Luis Abinader.

Relación con ambientalistas

Sobre su relación con el colectivo ambiental dominicano, el ministro indicó: "no tengo ninguna tensión, hemos sido amigos durante muchos años y yo he sido parte de ese grupo, yo fui parte de la sociedad civil. Siempre he venido participando en el movimiento social del país, toda la vida".

Admitió que durante su gestión hubo discusiones con ambientalistas sobre donde debía "dar batalla" al momento de registrarse alguna problemática, incluso aquellas que involucraban a otras entidades públicas. "Mi batalla no era una pública. Si tengo acceso al gobierno y soy parte del gobierno debía convencer a mis compañeros en el gobierno de que eso era un error, era dar la batalla dentro, no fuera y lo hicimos y hemos tenido bastante éxito", indicó.

En ese sentido, narró una ocasión en la que ocurrió una discusión grande con el gabinete eléctrico por unos cables de alta tensión que atravesaban un área protegida, un tema que, según indicó, posteriormente fue solucionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/05/mar.jpg Encuentro con autoridades y colectivo ambiental. (MARVIN DEL CID)

Cita logros

El funcionario citó entre los logros de su gestión el Sistema de Autorizaciones Ambientales Virtual, a los fines de agilizar y hacer más transparentes las solicitudes de permisos. Explicó que este sistema redujo pasos, trazabilidad, además de la creación de un repositorio de documentos digitales.

"A mí me tomó unos meses entender el proceso de la permisología que era manual y que implicaba volúmenes de páginas", sostuvo el funcionario, quien añadió que anteriormente el Ministerio desconocía cuántos permisos se otorgaban.

Informó que "desde julio de 2023 al 5 de agosto se han depositado 4,036 solicitudes de permisos ambientales y el 42% de esa cantidad está resuelto; el 24% está en manos nuestra y el 33% lo tiene el ciudadano (por necesidad de informaciones o para rectificaciones)".

Sobre las áreas protegidas, indicó que actualmente se intervienen 70 zonas, con la construcción de infraestructura.

Añadió que se otorgaron pensiones especiales a 143 colaboradores del Ministerio, quienes no calificaban para una pensión por antigüedad en el servicio, tienen avanzada edad y condiciones de salud que no le permiten desempeñar sus actividades laborales.

Reforzar seguridad social Tras el anuncio de que Armando Paíno Henríquez sería el nuevo ministro de Medio Ambiente, la Presidencia de la República informó que Miguel Ceara Hatton sería propuesto al Consejo Nacional de la Seguridad Social como superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Al respecto, el economista expresó la necesidad de que la seguridad social sea reforzada, citando el caso de los envejecientes, que cuando dejan de trabajar no cuentan con seguro. "Eso es una preocupación. ¿Te imaginas que en el momento de tu vida que necesitas más medicina no estas protegido? Eso es un problema serio de la sociedad dominicana", indicó. "La seguridad social tiene que ser reforzada, tiene que ser financiada y tenemos que avanzar en ese sentido porque eso es parte de la democracia y el desarrollo", concluyó.