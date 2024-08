Vecinos de Oviedo piden plan de compensación por el Aeropuerto Cabo Rojo

El colectivo ambiental Grupo Jaragua denunció que las obras del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, un proyecto clave para impulsar el turismo en la provincia de Pedernales, avanzan sin un plan claro de compensación para los residentes afectados de la comunidad de Los Tres Charcos, municipio de Oviedo, donde la organización también posee tierras.

En una comunicación enviada a Diario Libre, la organización señala que, a pesar del progreso en la construcción de la verja perimetral y del campo aéreo, tanto Grupo Jaragua como los comunitarios desconocen los planes de reubicación y compensación a los afectados por esta obra.

El municipio de Oviedo es conocido por su rica biodiversidad y su proximidad a atractivos naturales como el Parque Nacional Jaragua y la Laguna de Oviedo. El Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, concebido como una puerta de entrada para el desarrollo turístico de la región suroeste, ha generado expectativas económicas, pero también preocupaciones entre los locales.

El Fideicomiso Pro-Pedernales adjudicó en junio pasado al grupo español Acciona la construcción del campo aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo. El contrato, valorado en 3,961 millones de pesos, incluye la construcción de una pista de aterrizaje de 3.1 kilómetros, plataformas de estacionamiento para aeronaves y obras de drenaje con un plazo de ejecución de 16 meses.

En fases posteriores se prevé la construcción de la torre de control, una estación de bomberos, la subestación eléctrica, una planta hidrosanitaria y las terminales de pasajeros y carga.

Preocupaciones de la comunidad

Según Grupo Jaragua, que posee cerca de 3,500 tareas en el área denominada Fondo Paradí, al sur de la zona de construcción, los afectados señalan que el Departamento Aeroportuario se ha limitado a ofrecer verbalmente la construcción de nuevas viviendas en un asentamiento aún no iniciado y la entrega de tierras que representan la mitad de las que actualmente poseen, las cuales todavía están en proceso de negociación con terceros.

"Es inaudito que el gobierno trate así a una comunidad vulnerable, sin tener un plan maestro para su reubicación de antemano, sin ofrecerle una compensación justa y encima causándole pérdidas a productores", expresó Yolanda León, bióloga y representante de Grupo Jaragua.

También agregó que los afectados no tienen la culpa de que se haya decidido hacer esta obra sobre sus casas y terrenos que son su único patrimonio y sustento. "Lo mínimo que debería hacer el gobierno es garantizar que su calidad y medios de vida mejoren o como mínimo se mantengan igual", dijo la ambientalista.

"Han desbaratado nuestras tierras"

Grupo Jaragua recopiló testimonios, incluyendo el de Marcial Matos, líder comunitario, quien denunció: "La mayor parte de nuestras tierras las han desbaratado: han metido tractores con todo y alambre, lo han apilado allí. Se han desbaratado las casas de dos mujeres que ahora están pagando alquiler en Oviedo (...) y no les han dicho cuándo se les va a hacer la suya. En el play donde jugaban los niños, ahí hay montado un campamento; los muchachos jugando y ellos dándoles con un tractor y tirando material".

Según explica el colectivo en el comunicado, Matos exige una lista completa de todos los afectados que serán compensados, alegando: "Hay rumores de que hay gente en el listado que nadie de la comunidad conoce". Además, solicita que se les entreguen certificados de títulos de las tierras a permutarles, no simplemente cartas de constancia.

Implicaciones para Grupo Jaragua

El Grupo Jaragua indicó que se ha visto afectado por señalamientos en su contra. León explicó: "No solo el Departamento Aeroportuario dice que no puede pagar compensaciones a los afectados, sino que sus voceros han difundido localmente que la culpa de los atrasos en las compensaciones es del Grupo Jaragua, por exigir el permiso ambiental para intervenir en la zona al sur del aeropuerto y por no querer ceder sus terrenos".

La organización aclaró que solo está exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente y que antes de negociar terrenos, necesita ver un plan de reubicación creíble, georreferenciado y consensuado con los afectados, así como una oferta escrita de compensación formal, suscrita por un representante del gobierno.

"No solo para nosotros, sino para cada uno de los afectados por este proyecto", añadió León, señalando que sus pedidos reiterados al Departamento Aeroportuario de estos documentos no han sido respondidos.

De acuerdo al colectivo, algunos comunitarios han manifestado su frustración ante la aparente pasividad de sus vecinos frente a la situación. Ramoncito Andújar expresó su preocupación diciendo: "Pacíficamente ellos nos están metiendo el cuchillo. Cuando agarren, nos van a echar para afuera con la guardia. Usted va para afuera y usted va a tener que permitirlo porque se lo hemos permitido".

Reunión con el Departamento Aeroportuario

El pasado jueves 8 de agosto, los comunitarios solicitaron una reunión con el Departamento Aeroportuario en su antiguo Centro Comunitario, ahora convertido en las oficinas locales del proyecto, para exigir sus derechos.

De acuerdo a la organización ambiental, la reunión contó con una recepción fuertemente militarizada, donde se permitió a los afectados expresar sus preocupaciones. Aníbal Díaz Pérez, exalcalde de Oviedo, señaló que, aunque no está en contra del proyecto, "hay afectados que ya llevan cuatro años sin producir". "Ahí estaba el 50 % de los terrenos con suelos agrícolas del municipio y no han podido sembrar una mata de plátano, una mata de guandul".

En respuesta, los representantes del Departamento Aeroportuario aseguraron que están trabajando en las soluciones y solicitaron 30 días para "cumplirles", aunque Grupo Jaragua dice que no especificaron cómo.

Argenis Feliz Pérez, un agricultor local, lamentó que "el gobierno ordenó pasarle (las maquinarias) a su sembradío", por lo que tendrá que vender el solar que le den para pagar la deuda de seis mil matas de plátanos que había sembradas.

Díaz Pérez también describió la difícil situación de tres ganaderos cuyas propiedades fueron intervenidas, dejándolos desesperados por encontrar cómo y dónde trasladar su ganado. Criticó la falta de coordinación en la ejecución del proyecto. Otro comunitario, Héctor Andújar, cuestionó cómo era posible que ya se hubieran licitado obras por más de 4,000 millones de pesos sin haber ofrecido ninguna compensación a la comunidad. "Si la idea era traer el desarrollo a la provincia, esto lo que está haciendo es empobreciéndola", afirmó.

Los representantes del Departamento Aeroportuario realizaron varias intervenciones que, según los comunitarios, no abordaron directamente sus preocupaciones.

Los comunitarios explicaron que Orlando Gómez, agrimensor encargado del proyecto, afirmó que ha trabajado diligentemente en todas las tareas bajo su responsabilidad y que ha transmitido las inquietudes de la comunidad a sus superiores.

Justificó las demoras en el cumplimiento de los compromisos debido a los estudios y trámites necesarios, así como al tiempo prolongado de las negociaciones con los propietarios locales. Gómez también destacó que, a pesar de algunas amenazas, "aquí, conmigo, no ha habido que tirar un tiro, no ha habido galletas."

El director jurídico del Departamento Aeroportuario, Leandro Santana, aseguró a los afectados que estaban "tratando con una institución responsable". Además, informó que desde el 31 de julio ya contaban con la certificación ambiental para actuar en la zona sur del aeropuerto. Cerró la reunión solicitando a los comunitarios 30 días para "cumplirles", aunque no especificó cómo.

Denuncian traslado a tierras de conservación

El Grupo Jaragua también denunció que detectaron trochas dentro de su propiedad en la zona llamada Fondo Paradí.

De acuerdo con el grupo ambiental, el Departamento Aeroportuario les ha solicitado ceder unas 2,800 tareas para compensar los terrenos agropecuarios de los afectados por el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Los Tres Charcos.

Dichos terrenos fueron legalmente adquiridos por la organización a diferentes comunitarios, ya que son un hábitat importante de especies como el solenodonte y la hutía.

El colectivo hizo la denuncia en los medios de comunicación el pasado mes de abril, tras lo cual el Ministerio de Medio Ambiente envió una misión del Departamento de Fiscalización a Tres Charcos, pero a la fecha no han obtenido respuesta.

Sobre Grupo Jaragua

Grupo Jaragua es una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en la República Dominicana. Fundada en 1987, ha sido instrumental en la protección de áreas clave como el Parque Nacional Jaragua y trabaja en colaboración con comunidades locales para promover el desarrollo sostenible.

