Jardín Botánico celebra a la naturaleza en Festival Nacional de Plantas y Flores

Hasta el próximo domingo 20 de octubre los ciudadanos tendrán la oportunidad de disfrutar del Festival Nacional de Plantas y Flores, organizado por el Jardín Botánico Nacional, entidad que resaltó como novedad para la edición número 18 del evento la participación de más de 100 empresas.

"Llegó la hora de nuestra fiesta con la naturaleza", manifestó el director del Jardín Botánico, Pedro Suárez, durante el acto de inauguración de la feria, donde resaltó que viveros, floristerías y orquidiarios forman parte de los participantes del festival.

Suárez recordó a los interesados en acudir al evento que "podrán adquirir una gran cantidad de plantas a precio de feria". La entrada tiene un costo de 150 pesos los adultos y RD$ 75 los niños, de acuerdo a lo informado por los organizadores.

Maridalia Tejeda, encargada de la División de Protocolo y Eventos, explicó durante su intervención que otras de las novedades del festival incluyen cine sobre la grama, un mini zoológico y área infantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024---festival-de-las-flores-en-el-jardin-bontanico---matias-boncosky-12.jpg Acto de inauguración del festival. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE)

La favorita del Festival

Tras el acto inaugural, reporteros de Diario Libre recorrieron algunos de los stands instalados en el Jardín Botánico en donde los visitantes observaban y compraban las plantas y flores expuestas, siendo la favorita, como en ediciones pasadas, la orquídea.

"Lo que he visto me ha gustado porque a mí me gustan las matas, esa es mi vida y terapia", dijo Angélica Ortiz, residente en el sector Alameda. La mujer, que desde hace unos años no asistía al festival, resaltó la organización y los precios: "están muy buenos".

"Todos los años venimos a la feria, soy amante de las orquídeas", indicó Rosa Martínez mientras sostenía una bolsa con varios ejemplares de esta planta.

Personal que labora en el Vivero del Jardín Botánico señaló que el primer día del Festival "ha sido bueno. Casi todo el que entra compra". Explicaron que las personas acuden en búsqueda de plantas como las begonias, que tienen un costo de entre 250 y 500 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024---festival-de-las-flores-en-el-jardin-bontanico---matias-boncosky-05.jpg Las orquideas son las favoritas de muchos visitantes. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024---festival-de-las-flores-en-el-jardin-bontanico---matias-boncosky-04.jpg El Festival Nacional de Plantas y Flores se desarrollará en horario de 9:00 a.m. a 6:00p.m. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/17/17102024---festival-de-las-flores-en-el-jardin-bontanico---matias-boncosky-03.jpg Hay plantas que pueden costar de 100 a 25,000 pesos. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE)

Actividades

Los organizadores del festival señalaron que, durante los cuatro días, se impartirán una serie de charlas sin costo adicional para todos los asistentes. "Plantas Tóxicas Utilizadas en Jardines Residenciales", es una de las conferencias, impartida hoy jueves por la encargada del Herbario del Botánico, Elizabeth Séptimo.

Al ofrecer detalles sobre la charla, Séptimo indicó que existen plantas tóxicas, venenosas y urticantes (producen comezón) que son sembradas en los hogares y que presentan algún compuesto que puede afectar a adultos, niños y animales.

Puso como ejemplo el caso de los árboles de cereza "esas plantas tienen unos pelitos que no se ven a simple vista, pero causan alergias". La especialista aclaró que estas especies pueden tenerse en los hogares, siempre y cuando se tenga el debido cuidado.

En el marco del Festival se presentarán las conferencias: "Manglares, un ecosistema entre dos mundos y una solución natural frente al cambio climático", "Infraestructuras Verdes en Áreas Urbanas: Soluciones Tecnológicas para Impulsar la Biodiversidad y Potencializar el Valor Inmobiliario", "De Pre-Bonsái a Bonsái", "Cuidado y Mantenimiento de Orquídeas" y "Plagas y Enfermedades, ¿Cómo las controlo?".

El Festival Nacional de Plantas y Flores se desarrollará en horario de 9:00 a.m. a 6:00p.m.