Autoridades buscan regular iluminación en áreas donde anidan las tortugas marinas

El Ministerio de Medio Ambiente ha convocado a la población interesada a participar en la consulta pública de su "Proyecto de Reglamento para la iluminación en áreas de anidamiento de tortugas marinas", desarrollado para establecer los requisitos técnicos ambientales de iluminación artificial en espacios usados por estas especies para anidar o el desove.

El borrador del proyecto indica que la iniciativa tiene como objetivo prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre la especie, su hábitat y el medio ambiente. Los expertos han determinado que las intensas luces durante el anidamiento pueden causar desorientación en las tortugas.

La regulación aplicaría a las zonas costeras de República Dominicana "incluyendo sus islas adyacentes".

Uno de los temas que toca el documento hace referencia a los nuevos proyectos de obras o infraestructuras que podrían desarrollarse en playas de anidamiento de tortugas marinas.

"Deberán considerar desde la fase de diseño los sistemas de iluminación y luminarias adecuadas para evitar afectar los arribos, desoves y eclosiones de tortugas usando las referencias presentadas en los anexos del presente reglamento que contiene parámetros técnicos de iluminación", detalla el borrador.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/30/imagen-tortugas.jpg Regulación busca prevenir impactos negativos en la especie. (FUENTE EXTERNA)

Requisitos para iluminación en playas

El documento establece los requisitos para los sistemas de iluminación en playas, (ya sean de manejo público o privado) donde se produzcan anidamientos de tortugas, que deberán implementarse de acuerdo con el tipo de edificaciones e infraestructuras (casas, hoteles, residencias, desarrollo vial, portuaria u otros) y su ubicación con relación a la playa.

Uno de los requerimientos es el uso de fuentes de luz de longitud de onda larga (560nm o más) entre ámbar, naranja y rojo, también las luces apantalladas con marcos, viseras, persianas, cortinas o la propia vegetación natural.

"El sistema de iluminación exterior no debe percibirse en la playa. Colocar las luminarias a una altura no mayor de un metro, asegurando que la luz no sea visible desde la playa, excepto para desarrollos viales", añade.

Otro requisito es el uso de lámparas de baja potencia (7-11 watts) para alumbrado de pasillos, alrededor de piscinas, plataformas y áreas cercanas a dunas.

Prohibiciones

El documento que va a consulta pública indica, además, las acciones que se prohíben para garantizar la preservación de estas especies marinas. El reglamento prohibiría las instalaciones de luminarias no amigables para el proceso de anidamiento de tortugas marinas.

Realizar fogatas en zonas de anidamiento de tortugas y el desarrollo de actividades como eventos recreativos, filmaciones, bodas, fiestas u otros en las playas de anidamientos sin contar con autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente, también sería prohibido.

Otra prohibición es el uso de reflectores, proyectores u otro tipo de luminaria enfocados directamente hacia la zona de anidamiento y la orilla del mar y la utilización de luz blanca y azules en la zona de playa y costa que sean visibles para un observador ubicado en la playa.