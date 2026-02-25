Academia de Ciencias actuará como veedora del estudio ambiental del proyecto Romero

La comisión designada visitó a los ministros de Energía y Minas y de Medio Ambiente para dar seguimiento al proceso en San Juan ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana informó este miércoles la designación de una comisión para actuar como veedora independiente del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al Proyecto Romero, en la provincia de San Juan.

La institución indicó que la comisión realizó ayer martes una visita oficial al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con el propósito de intercambiar impresiones sobre el avance del estudio y reiterar el compromiso institucional con la transparencia y el rigor científico en los procesos ambientales.

La comisión de la Academia estuvo encabezada por su presidente, el economista José Luis De Ramón; el arqueólogo Adolfo López; y el ingeniero Osiris De León. Fueron acompañados por el vicepresidente de la Academia, Denis Simó.

En el encuentro también participó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien, junto a las autoridades presentes, valoró la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión técnica y el diálogo interinstitucional en torno a iniciativas de desarrollo nacional.

Destacó la vocación del Gobierno dominicano de fortalecer la transparencia, el rigor científico y la confianza pública en los estudios ambientales relacionados con proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

La Academia reafirmó que continuará dando seguimiento al proceso con apego estricto a los principios científicos y éticos que rigen su accionar, a fin de orientar al Poder Ejecutivo, al sector privado y a la ciudadanía en general sobre los aspectos técnicos y ambientales vinculados al proyecto.

Estudio de impacto

En junio del año pasado, el presidente de GoldQuest en el país, Luis Santana, indicó que la empresa invitó formalmente a la Academia de Ciencias a participar "como un ente activo en el proceso". "La idea es que la Academia tenga un rol de supervisión y verificación, y que cada una de las etapas sea validada y verificada por esta", sostuvo.

El ejecutivo sostuvo en ese momento que para julio de ese año estaba previsto que la minera iniciara el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Romero.