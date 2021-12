Un ejecutivo de Meta, la empresa que supimos conocer como Facebook, culpó a las personas de ser responsables de la difusión de la desinformación. Así como lo lees, para Andrew Bosworth, los usuarios de a pie son los responsables de las fake news.

Bosworth será el director de Tecnología de Meta desde el 2022. Y ahora, ha dicho a Axios en HBO que no hay mucho que Facebook pueda hacer para moderar los mensajes dentro de la plataforma.

“Si tomáramos cada dólar y cada ser humano que tuviéramos, no se eliminaría la posibilidad de que la gente viera discursos que no le gustan en la plataforma. No eliminaría todas las oportunidades que alguien tiene de utilizar la plataforma de forma maliciosa”, aseguró.

“Los seres humanos de manera individual son los que eligen creer o no creer una cosa. Son ellos los que eligen compartir o no compartir una cosa. No me siento cómodo en absoluto diciendo que no tienen voz porque no estoy de acuerdo con lo que han dicho, no me gusta lo que han dicho”, agregó.

¿Qué piensas?