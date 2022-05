WhatsApp lanzó una de las funciones más esperadas

Meta acaba de confirmar que lanzará en WhatsApp una de las funciones más esperadas por los usuarios. Se trata, por fin, de la posibilidad de reaccionar de distintas maneras a los mensajes recibidos.

“Para nosotros, es un placer poder anunciar que las reacciones con emojis ya están disponibles en la última versión de la aplicación. Las reacciones son divertidas, rápidas y reducen también la sobrecarga de mensajes en los grupos. En el futuro, seguiremos mejorando esta función y añadiremos muchas más expresiones”, dijo Meta en un comunicado.

Para usar las reacciones es muy sencillo. Simplemente hay que pulsar sobre un mensaje para poder escoger entre las reacciones, de igual manera que sucede en Instagram o en Facebook. Serán inicialmente seis las reacciones disponibles: Me gusta, Me encanta, Me hace gracia, Sorprendido, Triste y Gracias.

En principio solo estará disponible para algunos usuarios y a medida que lleguen las actualizaciones comenzará a aparecer para todos los smartphones.