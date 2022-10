X, la aplicación que Elon Musk planea lanzar

El multimillonario Elon Musk escribió este martes un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter, tras confirmarse finalmente que comprará la red social.

“Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo”, escribió Musk justamente en Twitter.

Aunque no ofreció más detalles sobre ese proyecto, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida en mayo por The New York Times.

En esa presentación, el empresario mencionaba un producto llamado X -del que no se filtraron detalles- que estimaba que podría implementarse en 2023, comenzando con unos nueve millones de suscriptores el primer año y alcanzando 104 millones en 2028, de acuerdo con sus proyecciones.

De inmediato, la publicación de Musk generó una serie de teorías acerca de sus planes a futuro con Twitter.

Un usuario contestó al tuit diciendo que creía que comenzar con X desde cero hubiese sido más fácil.

“Twitter probablemente acelera de 3 a 5 años X, pero podría estar equivocado”, le contestó el empresario al usuario.

Musk es el dueño del dominio X.com, que nació con la creación del banco online que cofundó en 1999.

A comienzos del 2000, se fusionó con PayPal y años más tarde, en el 2017, Musk le volvió a comprar el dominio.

Sin embargo, al tratar de acceder hoy al sitio lo único que se puede ver es una página en blanco con una “x”.

Esta no sería la primera vez que Musk se refiere al dominio como red social.

El pasado 9 de agosto otro usuario de Twitter le había consultado si no tenía en los planes crear su propia plataforma de este estilo a lo que él, muy directamente, contestó “x.com”.

Se cree que será una página con menos restricciones en el contenido, junto con un cifrado de mensajes y, como ya remarcó sobre Twitter, impulsaría la autentificación de las cuentas para evitar los bots.

Le gustan la X

Lo que está claro a esta altura es que al nuevo dueño de Twitter le gusta la letra “x”: está presente en su compañía espacial SpaceX, en el nombre de su hijo X Æ A-12 y en el modelo X de Tesla SUV.