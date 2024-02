La Academia de Hollywood celebra sus premios Científicos y reconoce 16 avances en el cine

La Academia de Hollywood celebró sus Premios Científicos y Técnicos donde galardonó la contribución al cine de 16 avances tecnológicos en una ceremonia presentada por la actriz Natasha Lyonne.

La gala, que se llevó a cabo desde el teatro David Geffen del Museo de la Academia de Los Ángeles (California), reconoció la excelencia en diversos logros científicos de la cinematografía.

Los premios Científicos y de Ingeniería (una placa) fueron otorgados a Charles Q. Robinson, Nicolas Tsingos, Christophe Chabanne, Mark Vinton y al equipo de ingenieros creadores del sistema de sonido inmersivo Dolby Atmos basado en objetos que se lanzó en 2012.

"Algo en lo que todos podemos coincidir del sonido Dolby es que ni siquiera puedo nombrar otro", dijo Lyonne sobre la tecnología que ha sido usada en filmes como 'Barbie' o 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'.

También se reconocieron avances en la proyección al entregar placas de la Academia a Steve Read y Barry Silverstein por sus aportes en el diseño y desarrollo del IMAX Prismless Laser Projector; a Peter Janssens, Goran Stojmenovik y Wouter D'Oosterlinck por el proyector láser Barco RGB y a Michael Perkins, Gerwin Damberg, Trevor Davies y Martin J. Richards por el sistema de proyección Christie E3LH Dolby Vision Cinema.

"Con nuestra tecnología, nosotros creamos la paleta, pero los estudios hacen los girasoles", indicó Davies al recibir su placa.

En el apartado de Logros Técnicos, la institución de cine distinguió con un certificado a Bill Beck, Gregory T. Niven, Yoshitaka Nakatsu, Yoji Nagao, Tsuyoshi Hirao, Tomonori Morizumi y Kazuma Kozuru por sus aportes en los sistemas de proyección láser.

El resto de los galardones de la categoría de Científicos y de Ingeniería fueron otorgados a Ken Museth, Peter Cucka y Mihai Aldén, los creadores de la biblioteca de código abierto OpenVDB; a Jaden Oh, la mente detrás del sistema de creación de ropa Marvelous Designer, y a F. Sebastian Grassia, Alex Mohr, Sunya Boonyatera, Brett Levin y Jeremy Cowles, responsables de Universal Scene Description de Pixar, un marco para el intercambio de datos de gráficos de ordenador en 3D.

A diferencia de otros premios otorgados por la institución no es necesario que los logros que reciban estos galardones hayan sido presentados durante un periodo determinado, con la intención de priorizar el aporte significativo a los procesos de realización de películas.

La Academia de Hollywood celebrará los premios Óscar el próximo 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles, en donde parten como favoritas de la contienda películas como 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, o 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos.