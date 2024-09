OpenAI estima ventas de 3,700 millones de dólares y pérdidas por 5,000 millones en 2024

La empresa de inteligencia artificial OpenAI estima que tendrá unas ventas de US$ 3,700 millones de dólares y unas pérdidas por US$5,000 millones este año, según informó The New York Times este viernes tras acceder a documentos financieros de la firma.

La empresa dirigida por Sam Altman ha estado mostrando sus cifras, que indican un fuerte crecimiento en ventas respecto a 2023 e incluyen mejores previsiones para 2025, en una ronda de inversión que podría elevar su valoración privada a 150,000 millones, agrega el diario.

OpenAI, una de las líderes en su campo, atraviesa un éxodo de directivos, y esta misma semana anunciaron su salida la jefa tecnológica, Mira Murati, el jefe de investigación, Bob McGrew, y otro alto cargo investigador, Barret Zoph.

Según CNBC, que cita una fuente anónima, la junta directiva de OpenAI está considerando restructurar la empresa, que no tiene ánimo de lucro, para que sí lo tenga, haciéndola así más atractiva para los inversores y facilitando que los empleados puedan obtener liquidez.

Tras la renuncia de Murati, Altman, que no ha hablado en público de esos planes, escribió en X que los cambios de liderazgo son naturales, especialmente en empresas "que crecen tan rápido y son tan exigentes", y aseguró: "No somos una empresa normal".

Según las cifras divulgadas por el Times, OpenAI obtiene la mayor parte de sus ingresos de ChatGPT. Espera que este producto tenga unas ventas de 2,700 millones de dólares este año, mientras que los 1,000 millones restantes procederían del uso de su tecnología por otras empresas.

Respecto al número de usuarios, el diario indica que 350 millones de personas usaban sus servicios mensualmente en junio, más del triple que en marzo, y unos 10 millones de usuarios de ChatGPT pagan una suscripción mensual de 20 dólares que podría elevarse a final de año.