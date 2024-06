Cambios en las vocerías del Congreso Nacional a partir del 16 de agosto

El Congreso Nacional tendrá el próximo 16 de agosto una serie de cambios significativos en lo que a las vocerías de los partidos políticos se refiere. Algunos diputados y senadores continuarán en sus curules dentro del poder legislativo, pero otros se preparan para dejar sus posiciones, lo que marca una etapa de renovación.

Tras las elecciones del pasado 19 de mayo, la Cámara de Diputados quedó reestructurada, siendo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el que se alzó con 146 de los 190 escaños en esa ala del Congreso Nacional.

Los actuales voceros son: Julito Fulcar Encarnación, por el PRM; Luis Manuel Henríquez Beato, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Rafael Tobías Crespo Pérez, de la Fuerza del Pueblo (FP); y Saury Antonio Mota Ramírez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

También, Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Pedro Antonio Martínez Moronta, de Alianza País (Alpaís); Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio.

De estos, Julito Fulcar pasará al Senado, Rafael Tobías Crespo continuará en la Cámara de Diputados, y Pedro Antonio Martínez y Elías Wessin Chávez Moronta ganaron una curul como diputados nacionales.

Quienes no lo lograron y deberán ser sustituidos en sus cargos son Luis Manuel Henríquez, Saury Antonio Mota, Máximo Castro y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo. Esto reestructurará la comisión coordinadora que está integrada por el Bufete Directivo de la Cámara de Diputados y los voceros de los diferentes bloques partidarios representados en el hemiciclo.

La comisión se encarga de coordinar los trabajos, agendas y la política entre los bloques.

En la Cámara Alta

En el caso del Senado, cuya matrícula es seis veces menor que la Cámara de Diputados, su conformación también quedará reestructurada tras el PLD quedar sin representación.

El PRM obtuvo una mayoría de 29 senadores, de los 32 que integran ese poder. Solo 14 obtuvieron la reelección de los 23 que apostaron por permanecer en su curul siendo los de la oposición los que terminaron derrotados en el pasado torneo electoral.

Dos de los actuales voceros lograron pasar en las elecciones del 19 de mayo y que serán juramentados el 16 de mayo cuando inicie el nuevo cuatrienio.

Alexis Victoria Yeb, vocero del PRM, y Ramón Rogelio Genao, representante del PRSC, continuarán en el Senado, pero en el caso del primero aún se desconoce si permanecerá como el representante de esa bancada.

Los que no lograron continuar en el Senado fueron Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio (DxC) debido a que no se postuló; Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo quien no logró los votos necesarios; Aris Yván Lorenzo Suero del PLD, no se reeligió e Iván Silva Fernández, del PRD, quien perdió la curul.