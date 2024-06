Pacheco dice hay "una cantidad astronómica" de diputados que no ha reportado gastos de campaña

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló este martes que aún existe "una cantidad astronómica" de legisladores que no reporta sus gastos de campaña, por lo que les recomendó usar un mecanismo preparado por el órgano legislativo para agilizar la transparencia de los recursos que se usaron en el proselitismo de cara a las elecciones de mayo.

Al hacer el anuncio en medio de la sesión ordinaria de este miércoles, Pacheco expresó que la Cámara de Diputados estará prestando asistencia técnica a quienes aún no han reportado sus gastos de campaña, con el fin de que no sean sancionados por la Junta Central Electoral (JCE).

El presidente de los diputados dijo que, por el congestionamiento del sitio digital de la JCE, el organismo comicial dio una prorroga que vence el jueves para registrar los gastos del último proselitismo electoral, por lo que insistió a los diputados a que declaren sus erogaciones a la mayor brevedad posible.

"No queremos que ustedes aparezcan en un listado como los que no reportaron sus gastos", sostuvo Pacheco al reiterar que todavía muchos diputados no reportan todo el dinero que usaron para la campaña, independientemente de que hayan ganado o no sus candidaturas.

En ese sentido, pidió a sus colegas que antes de que la página web se congestione nuevamente, acudan a la asistencia técnica que ha preparado el Congreso para cumplir con el reporte adecuado de los gastos.

De acuerdo a la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, todos los candidatos deben reportar a la Junta Central Electoral (JCE) sus presupuestos, gastos y el dinero que hayan usado en la última campaña electoral.