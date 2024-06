Presidente del Senado favorece tres causales estén en ley especial para no frenar el Código Penal

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, favoreció este miércoles que las tres causales que permitirían despenalizar el aborto sean discutidas en una ley especial, para garantizar así la aprobación del Código Penal y no frenar su avance en el Poder Legislativo.

En su última sesión, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto del Código Penal, una pieza de corriente provida que sometió el senador Ramón Rogelio Genao y que mantiene penas carcelarias para quien cometa un aborto. La aprobación provocó que varios grupos sociales convocaran este jueves 27 de junio a una manifestación frente al Congreso Nacional para expresar el rechazo a la pieza.

Al respecto, el presidente del Senado explicó que, para garantizar la aprobación rápida del Código Penal, los legisladores a favor de las tres causales deben someter un proyecto de ley especial que busque despenalizar el aborto bajo varias eximentes, pues "el tema divide a la sociedad" y podría detener el estudio de una nueva legislación penal.

De los Santos aseguró que la división ideológica provocó el estancamiento del Código Penal en los últimos 20 años, a pesar de existir un consenso en la mayoría de los artículos.

Las tres causales establecen que un aborto quedaría despenalizado si el embarazo pone en peligro la vida la madre, si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida o si el producto fue originado tras una violación sexual o un incesto.

Nuevos tipos penales

Al salir de un acto de reconocimiento en el Senado, De los Santos precisó que el proyecto del nuevo Código Penal contempla el castigo de alrededor de 72 nuevos crímenes que no son sancionados en la actualidad. Valoró la decisión del Senado de aprobar la pieza y estudiarla para su sometimiento en una segunda discusión.

También, respondió las críticas de algunos sectores que argumentan no fue leído el proyecto; "quien todavía no le ha alcanzado el tiempo para leerlo, no lo va a leer nunca".

"Nosotros lo que hemos hecho en el Senado es cumplir con nuestra función y esperamos que cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados, allá también sea acogido", expresó el senador de la provincia Sánchez Ramírez.

Código Penal

El Código Penal que aprobaron los senadores en primera lectura es el mismo que se aprobó en el año 2022, pero que perimió por diferencias ideológicas en torno a las tres causales y a la posibilidad de penalizar a quienes discriminen a personas por su orientación sexual.