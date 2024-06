Hay quejas porque Senado aprobó el Código Penal sin revisarlo

Con el tema electoral superado, el Congreso Nacional se encamina, nueva vez, al conocimiento del proyecto de ley del Código Penal, una pieza que por más de dos décadas no logra consensuar el tema del aborto.

En la sesión del Senado del pasado martes, el proyecto fue aprobado sin leerse, logrando 20 votos a favor y tres en contra. La justificación para la aprobación fue que se liberó de lectura dado a que se trató del mismo proyecto sometido en el 2023 y perimido en la Cámara de Diputados.

Tras la sanción de la propuesta legislativa, de inmediato, se elevaron voces de alerta sobre otros artículos que fueron aprobados y representan un retroceso.

Otros artículos

La activista Sergia Galván admite los avances del nuevo código, pero mantiene sus quejas porque no se legalizó el aborto por las tres causales.

Sostuvo que las preocupaciones en torno a la legislación no se limitan a ese punto, pues hay otros aspectos que asegura son de cuidado.

Citó el caso del artículo 14, que libera a las iglesias de responsabilidad penal, lo que, a su entender, las protege de tener que pagar a las víctimas de pederastia. Dijo que tan solo en Países Bajos la Iglesia ha pagado 27.7 millones de euros a 860 víctimas

Hizo mención al artículo 123 sobre la violencia intrafamiliar, que, indica, no sanciona las agresiones ejercidas por los padres contra los niños, "bajo el argumento de la disciplina y corrección. "Si usted golpea un niño hasta llevarlo al hospital, pero dice que eso no es un patrón, no hay problemas", se cuestionó.

De igual modo, Galván presentó observaciones al artículo 302, sobre el uso excesivo e irracional de la fuerza policial o militar que provoque golpes, heridas, e incapacidad permanente, que se sancionaría con la misma pena impuesta a quien se roba una vaca.

En conversación con Diario Libre, Galván criticó que los militares acusados de violación u otros delitos sean juzgados en un tribunal especial. A su entender, eso no garantiza imparcialidad en el proceso.

La joya de la corona, afirma, es el artículo 328 sobre la prescripción de la corrupción contra el patrimonio público, por establecer que quienes desfalquen al Estado y, pasado un tiempo, quedarían libres.

Sobre el aborto

Galván manifestó que el grupo de las tres causales estará este jueves, a las 10:00 de la mañana, frente al Congreso, donde pedirán que se despenalice el aborto y que el proyecto sea estudiado antes de ser aprobado.

Agilizan su aprobación

La gestión congresual 2020-2024 asumió la deuda de que el país tenga un nuevo código penal que supere el del 20 de agosto de 1844. Entre el 2021 y 2023, lo intentaron varias veces, pero, en esta ocasión, una comisión bicameral lo estudiará a fin de que sea promulgado antes de terminar la legislatura, el 26 de julio.

El proyecto fue introducido por Rogelio Genao, senador de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y comprende 419 artículos, incluyendo 77 nuevos tipos penales.

De igual manera, se amplían las condenas a los crímenes tipificados en el actual código, llevando a 60 años la pena acumulada, 40 años de la prisión para el sicariato y el feminicidio, castigo a los reincidentes y sanciones más drásticas contra la corrupción y tráfico de influencia.

419 Artículos tiene el proyecto del ley del Código Penal, el cual, cuando sea aprobado, dejará atrás el de 1844.

La Iglesia

De su lado, el obispo Jesús Castro Marte sugirió a los diputados que no prolonguen más la aprobación. "No podemos esperar más, tenemos que superar el salvajismo y aplicar leyes penales y nuevas tipificaciones, que no contiene el actual. No pensemos como pueblo ignorante, basta ya, somos inteligentes, no prolonguen".

Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, recuerda que el artículo 37 de la Constitución consagra la vida desde la concepción hasta la muerte, por lo que no se podría aprobar el Código Penal. En ese sentido, sugirió que el aborto sea conocido en un nuevo proyecto, pero que el país necesita una nueva pieza.

Bautistas Rojas Gómez y Dioni Sánchez ambos de la Fuerza del Pueblo (FP) se cuestionaron entre sí.

El primero acusó a colegas de legislar en contra de la mujer al no despenalizar el aborto, mientras que el segundo le respondió que el Código Penal es más que las tres causales y que si él quiere que someta un proyecto aparte para resolver esta parte.

Senadores y diputados estudiarán juntos el proyecto El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este jueves que un grupo de diputados, liderado por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se unirá a la comisión especial de senadores que revisará el proyecto del nuevo Código Penal antes de ser aprobado en segunda lectura.En su última sesión, el Senado aprobó el Código Penal con la promesa de que enviaría la iniciativa a una comisión especial para su revisión y arreglo en algunos artículos.Al respecto, De los Santos precisó que los diputados se unirán a los senadores para revisar el proyecto y hacerle "algunas mejorías" en la redacción de varios puntos, lo que, a su juicio, contribuirá a que el Código Penal llegue totalmente consensuado a la Cámara de Diputados y que, en consecuencia, no se frene su aprobación.Tras salir de un acto de reconocimiento en el Senado, el representante de la provincia Sánchez Ramírez manifestó que el Senado decidió aprobar el Código Penal ya que la pieza está completamente estudiada y propuso que los artículos sobre el aborto sean discutidos en una ley especial.