Eugenio Cedeño dice que no se disculpará por expresiones sobre la mujer y las relaciones sexuales

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Romana, Eugenio Cedeño, manifestó este martes que no se retractará por sus polémicas declaraciones en las que planteó la obligación de su esposa de tener relaciones sexuales con él, aunque ella no quiera y dijo que ese es un tema que no debe involucrarse en la modificación del Código Penal, el cual cursa en el Congreso Nacional.

"Ninguna disculpa pública, lo que he defendido lo defiendo y lo defenderé, porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres. Porque quieren que a una mujer la condenen a diez años (de prisión) porque se quite el dispositivo", refutó el congresista.

En un intercambio acalorado de pareceres con periodistas, el legislador indicó que está de acuerdo en que se castigue la violación dentro de la relación sexual de parejas, pero que es la Ley 24-97 la que dice que no hay violación.

"Desde el año 1997 la ley especificó que las relaciones sexuales entre las parejas no son violaciones. Violaciones son otra cosa... son relaciones sexuales no consentidas", declaró a la prensa en el Congreso Nacional.

Sin embargo, mantiene la idea de que es un exceso de que se va a castigar con 10 años de prisión a una mujer que engañe al marido por tener sexo con él. Considera que esto sería un absurdo si se coloca en el proyecto ley de modificación del Código Penal que ya fue aprobado en el Senado y actualmente la Cámara de Diputados lo sancionó en primera lectura.

Quieren que pida perdón

Desde la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, hasta colegas legisladores, le han pedido a Cedeño pedir perdón por sus palabras.

"Muchas veces habrá expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o no representan a la mayoría", de esta manera José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desligó a esa organización de las declaraciones que hiciera el diputado Eugenio Cedeño.